Mario Massaccesi: "No me gusta ni me meto en la grieta"

Presentado por Marina Casaretto, el periodista Mario Massaccesi brindó una charla virtual sobre la incertidumbre que ha generado la pandemia en la sociedad, aunque no le escapó al tema político y cuestionó las divisiones tajantes. "Las etiquetas lo único que hacen es reducirnos a una palabra y somos mucho mas que eso", dijo.

El Honorable Concejo Deliberante de Campana continúa con su ciclo de charla a personalidades destacadas del ámbito nacional. Este jueves fue el turno del periodista Mario Massaccesi, invitado a reflexionar sobre la incertidumbre que genera la pandemia y su impacto en la sociedad.

Pero el conductor del noticiero de Todo Noticias no le esquivó el bulto al planteo político y se definió como un crítico de la grieta. "No me meto, no me meto" en esas división, aseguró Massaccesi, en una charla con la titular del HCD, Marina Casaretto, y que fue moderada por el también periodista Rubén Carneiro.

Titulada "Vivir en la incertidumbre: ¿qué nos deja la pandemia?", la charla de Massaccesi comenzó reflexionando sobre qué se puede hacer con los datos o sucesos imprevistos que arroja la realidad. "Hay dos incertidumbres. Una tiene que ver con la pandemia, con que no sabemos lo que va a pasar, con querer saber más y encontrar una salida. Y la otra tiene que ver con que cinco minutos antes de tener la charla teníamos todo bajo control, y ese control se nos fue de la mano por problemas técnicos. Eso es la incertidumbre, cuando empiezan a pasar cosas fuera de nuestra área de control. Ley de Murphy, como le llamamos. La incertidumbre se cruza de brazo y nos pregunta a nosotros ahora de qué nos disfrazamos para superarla", expresó el conductor televisivo.

"Pero además -continuó- estamos en un país incierto. Del `83 a esta parte vivimos en una montaña rusa. Hemos tenido momentos de tranquilidad, pero cada 3, 4 o 5 años viene un coletazo que nos impacta a todos".

En ese sentido, propuso pensar en "qué se hace con la incertidumbre" durante la pandemia y el aislamiento, para poder encontrar acciones y soluciones, individuales o colectivas, para implementar ahora o cuando pasen las restricciones.

La charla viró después hacia el tema político, cuando Carneiro indagó por el posicionamiento ideológico de Massaccesi respecto a la famosa grieta que parece organizar gran parte de la sociedad argentina. "No me meto, no me meto", remarcó el periodista. "Esto no significa de vez en cuando no opinar, de vez en cuanto plantear qué posición tenés sobre algunos temas. Esto no lo dije ahora, sino en 2012-2013. No me gusta la grieta, ni en mi vida, ni con amigos. No hablo solo de la grieta política. En algún punto tenemos que acordar, en algún punto tenemos que poder trabajar en conjunto. En todos los ámbitos. A veces he pisado el palito porque no soy infalible. Pero me cuido muchísimo de no hacerlo".

"Vivimos en un mundo de etiquetas, nos encanta. Y las etiquetas lo único que hacen es reducirnos a una palabra y somos mucho mas que eso", aseguró el periodista de TN.

Además, confesó que no militaría en política partidaria. "Ya he militado en los `80 en el Partido Intransigente. Era muy joven, estaba en la facultad y recién volvía la democracia. Era la época de Oscar Allende. Agradezco ese tiempo porque vi la política de desde adentro, aprendí mucho y me di cuenta que no quería eso", contó.



