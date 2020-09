La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 25/sep/2020 Coronavirus:

Explicaron que el rubro no recibe ningún tipo de ayuda del Estado y aseguraron que en caso de no poder reabrir prontamente "no quedará otra opción que cerrar definitivamente en la mayoría de los casos". Elevaron una nota al HCD en la que pidieron "encarecidamente" volver a la actividad el primero de octubre. Los dueños de las canchas de fútbol de la ciudad de Campana reclamaron "la reapertura inmediata de la actividad" y remarcaron que "el rubro no recibe ningún tipo de ayuda del Estado". Los predios cerraron desde el comienzo de la pandemia y, pese a las flexibilizaciones y una habilitación que duró unos pocos días a principios de septiembre, están sin poder trabajar actualmente. Desde el sector explicaron que "se presentaron los protocolos para desarrollar la actividad en forma responsable", pero señalaron que todavía "no tienen novedades". Y advirtieron: "De no poder abrir en forma inmediata no quedará otra opción que cerrar definitivamente en la mayoría de los casos". En este contexto presentaron una nota ante el Honorable Concejo Deliberante (HCD) para comentar su situación y exigir respuestas, "apelando a todos los bloques políticos" que conforman el legislativo local. "La situación económica se torna insostenible cuando no se recibe ningún tipo de ayuda. Nos prometieron un subsidio y eximiciones que aún no se han concretado. Necesitamos respuestas urgentes, fuimos los primeros en cerrar y aún no tenemos un panorama de apertura", detallaron en esa nota. "No tenemos más tiempo. Nos gustaría que cualquiera de ustedes piense qué harían si estuvieran más de 180 días sin recibir ingresos de ningún tipo", agregaron. Al mismo tiempo, señalaron que estuvieron "en contacto permanente con la Municipalidad: "Tanto con el intendente Sebastián Abella como con los funcionarios de la Secretaria de Hacienda, con quienes trabajamos en forma exhaustiva un protocolo de bioseguridad que se aprobó para poder abrir los establecimientos". Y esto ocurrió a principios de septiembre. "Sin embargo, a los pocos días nos sorprendió la noticia del cierre nuevamente de los predios por la falta de cumplimiento del protocolo establecido, cuando no solo que se había cumplido, sino que las canchas no recibieron inspección alguna", denunciaron. En otro párrafo de la nota presentada al HCD, los dueños de las canchas de fútbol aseguraron no entender por qué no se permite su actividad, "que puede realizarse con los protocolos correspondientes y en un marco seguro, mientras que todos los ciudadanos podemos ver la práctica del fútbol sin ningún tipo control en los diferentes espacios públicos de la ciudad". En el cierre del texto, volvieron a pedir consideración urgente para este sector tan golpeado por la pandemia y las medidas de aislamiento: "Sabemos que los Intendentes le pueden pedir al Gobernador autorización de actividades de fases más avanzadas y es por eso que estamos solicitando nos autoricen a trabajar a partir del 1 de octubre. Lo pedimos encarecidamente. Consideramos que nuestra actividad se puede realizar en forma controlada y estamos dispuestos a trabajar en conjunto cualquier instancia que haya que mejorar para tener una apertura responsable".



DUEÑOS DE DISTINTOS PREDIOS LOCALES VIENEN TRABAJANDO DE MANERA MANCOMUNADA POR LA HABILITACIÓN DE LA ACTIVIDAD.



