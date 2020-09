La Provincia destinará a Campana $7 Millones en obras

Son parte del paquete de 60 obras de infraestructura anunciado por el gobernador que llegarán a 44 municipios. "El monto se destinará a la reconstrucción del pavimento del barrio Sarmiento", precisó la Diputada provincial Soledad Alonso. "La pandemia no terminó, pero la reactivación productiva va a estar acompañada por el Gobierno nacional, provincial y los gobiernos municipales", señaló el Gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien junto a su ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Agustín Simone, firmó convenios para la ejecución de 60 obras de infraestructura en 44 distritos, entre los que se encuentra Campana. El plan Provincia en Marcha involucra en este tramo una inversión total de $736 millones, correspondientes al Fondo de Infraestructura Municipal, e incluyen 31 proyectos de arquitectura mayormente vinculados a la Salud; 28 proyectos de vialidad, especialmente pavimen-tación de calles y conectividad, y 1 obra hidráulica. Consultada en ese sentido, la diputada provincial de nuestra ciudad, Soledad Alonso, comentó: "Son varias obras las que se ejecutarán en la primera Sección Electoral. En el caso de Campana el monto se destinará a la reconstrucción del pavimento del barrio Sarmiento, así me lo informó el ministro Simone. Como dijo nuestro gobernador durante la presentación del plan, estas obras se relacionan con la vocación que tenemos y es la de poner nuestra provincia en marcha, llevando la bandera de la reactivación de la economía, del trabajo y de la producción en los 135 distritos". Además de Campana, firmaron su respectivo convenio: Adolfo Alsina, Alberti, Almirante Brown, Ayacucho, Bahía Blanca, Balcarce, Bragado, Brandsen, Capitán Sarmiento, Carlos Tejedor, Castelli, Chivilcoy, Coronel Dorrego, Coronel Suárez, Daireaux, Escobar, Ezeiza, General Alvarado, General Alvear, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, José C. Paz, La Matanza, La Plata, Malvinas Argentinas, Mercedes, Merlo, Monte Hermoso, Olavarría, Pellegrini, Presidente Perón, Puan, Punta Indio, Quilmes, Rojas, Saavedra, Saladillo, San Cayetano, Tordillo, Tres de Febrero, Tres Lomas y Vicente López.

"Estas obras se relacionan con la vocación que tenemos y es la de poner nuestra provincia en marcha", señaló Alonso citando a Kicillof.





El plan Provincia en Marcha involucra en este tramo una inversión total de $736 millones, correspondientes al Fondo de Infraestructura Municipal. (Foto: Archivo)



La Provincia destinará a Campana $7 Millones en obras

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar