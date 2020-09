ESCÁNDALO Y SUSPENSIÓN La Cámara de Diputados aprobó la suspensión inmediata del diputado nacional del Frente de Todos por Salta Juan Emilio Ameri por ser registrado en plena sesión virtual manteniendo una escena de sexo con una mujer. "Este cuerpo considera al diputado Ameri suspendido y habrá dictamen de la comisión", sostuvo Massa luego de la votación por unanimidad para la aplicación del artículo 118 del reglamento interno del cuerpo. El titular de la Cámara baja propuso la expulsión del diputado por la "conducta indecorosa", moción que será tratado en comisión en los próximos días. "En estos meses hemos convivido con situaciones donde algún diputado se quedaba dormido o se tapaba mientras estaba en su casa, pero hoy hemos vivido una situación que supera las reglas de convivencia y de normal funcionamiento de esta casa", indicó Massa. APUESTAS APROBADAS La Legislatura porteña sancionó un proyecto que facilita la implementación en la ciudad de Buenos Aires del sistema de apuestas electrónicas en línea, iniciativa que generó fuertes críticas de distintos sectores. La Legislatura aprobó con 27 votos positivos, 5 negativos y 28 abstenciones una resolución de Lotería de la Ciudad Sociedad del Estado (LotBA S.E.), que introduce modificaciones a otra resolución anterior por la cual se reglamentaron las normas y formas de concesión para operar los juegos de azar en línea. La medida contó con el acompañamiento de los bloques que conforman Juntos por el Cambio, el rechazo de la izquierda y la abstención del Frente de Todos. VIENEN EN OCTUBRE El FMI aseguró que mantiene un "diálogo muy fluido y constructivo" con la Argentina, y anticipó que a principios de octubre, una misión del organismo realizará una visita al país. Así lo señaló el vocero del Fondo Monetario, Gerry Rice, en una conferencia de prensa que brindó este jueves en Washington. Hasta el momento, no está definida si esa visita se concretará de manera presencial o virtual. "Mantenemos un diálogo muy fluido y constructivo con las autoridades argentinas, que incluye conversaciones sobre las últimas medidas cambiarias, en el contexto de la solicitud de un nuevo programa respaldado por el organismo", resaltó el directivo del Fondo. EN ALZA El dólar blue cotizaba en alza y llegaba así a un máximo histórico de $147 durante una jornada con nuevas ventas por parte del Banco Central. En medio de limitadas operaciones, la moneda norteamericana en las "cuevas" porteñas acumuló un aumento de $8 en lo que va de la semana. El blue marcaba de esa manera un máximo histórico y llevaba la brecha con el dólar mayorista a 93,9%, dado que el tipo de cambio en ese segmento operó a $75,78, tras sumar seis centavos. CONDENAS CONFIRMADAS La Corte Suprema de Justicia ratificó las condenas de los acusados por la Tragedia de Once, ocurrida en febrero de 2012, en la que murieron 52 personas y casi 800 resultaron heridas. El alto tribunal rechazó las apelaciones de los condenados, por lo que las sentencias quedaron firmes, ya que no existe otra instancia de apelación. De esta forma, fue ratificada la condena a cinco años y medio de prisión al ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, y la de tres años y tres meses del maquinista del tren Marcos Antonio Córdoba, además de otros 16 acusados. La sentencia del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime quedó pendiente de resolución por el momento. En tanto, la decisión de la Corte no alcanzó al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, porque su apelación aún no llegó al máximo tribunal del país.



25 de Septiembre de 2020

