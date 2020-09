Desde hace varios días comenzó a crecer una pila de basura en el ingreso del camino a El Tajiber. El lugar es el descampado de la Ex Catema, sobre el camino de ingreso hacia El Tajiber, sobre la Av. 6 de Julio. Un vecino y lector de nuestro medio nos alertó de la situación que, según sus dichos, tiene más de una semana. "Yo salgo a pasear el perro y lo veo crecer. Acá no hay casas cerca, así que vienen en auto a tirar las porquerías… arrancó con un par de bolsitas y ¡mirá ahora! La pila es cada vez más grande y, que yo sepa, por aquí no pasa ningún camión recolector", señaló indignado.

“Arrancó con un par de bolsitas", señaló un vecino quien nos alertó del microbasural.





La pila se encuentra a pocos metros de la Av. 6 de Julio, sobre Ricardo Rojas.

#QuejaVecinal gran montaña de basura en la calle A. Viola de acceso al puerto Euroamérica Tajiber. Según un vecino que paseaba el perro: no hay casas cerca, estos vienen con el auto a tirar bolsas de basura, las cámaras de CIMOPU deberían verlos y cobrar multa, es una vergüenza!! pic.twitter.com/cVoxCyrstF — Daniel Trila (@dantrila) September 23, 2020

Microbasural en progreso

