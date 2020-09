P U B L I C







Julio N. Carreras

Olvidados: ¿Cómo y para quien se gobierna? Siguiendo con la intención de que finalmente se tome la decisión de producir las acciones necesarias para poder salir del pozo económico a que nos han llevado las políticas de los gobiernos que rigieron nuestra economía hasta ahora, (creo recordar que históricamente tuvimos sólo dos o tres períodos florecientes desde que nos transformamos en una República Democrática Representativa, imposible serlo ahora, ya llegará el momento). Hoy, la idea es traer un ejemplo de un país que en peores condiciones del nuestro, logró llegar a comenzar su resurgimiento tomando una serie de medidas, que son imprescindibles para poner en marcha lo que finalmente será la recuperación de todos los derechos y obligaciones de un país soberano. Solo es necesario leer, pensar, analizar y adaptar lo que se considera que sirva para Argentina y ponerlo en práctica. Con las otras medidas que los competentes especialistas en economía y política que disponemos, ciudadanos argentinos conocedores del tema, que deben dejar de pensar en lo que hizo tal o cual país, o tal o cual presidente, y comiencen a pensar que un país único por su territorio y su crisol de gente, no es para copiar ideas, sino para generar las propias de acuerdo a su idiosincrasia, para salir lo más rápidamente posible de este tortuoso camino donde la política de una meritocracia inexistente y fatídica nos ha puesto, en un camino obscuro e inexistente con el mezquino interés de que siga navegando en las tinieblas. Las posiciones jerárquicas en la meritocracia son conquistadas, en tesis, con base en el merecimiento y entre los valores asociados están la educación, la moral y la aptitud específica para determinada actividad, cosa raramente aplicada en Argentina. Olvidados: Grecia y Argentina Mirando lo sucedido en el mundo, una de las crisis que está adelantada en su salida es la de Grecia, siendo muchas veces comparada con la de Argentina, ambas generaron una gran deuda para financiar los gastos públicos. Los rescates financieros del Fondo Monetario Internacional (FMI), del Banco Central Europeo (BCE) y de la Comisión Europea que hicieron en Grecia, tuvieron un costo enorme que seguirá sintiéndose en los próximos años. A cambio del dinero, Grecia acordó recortar gastos drásticamente e implementar reformas económicas dolorosas. Los trabajadores del gobierno vieron recortados sus salarios, congeladas las pensiones y aumentaron su edad de retiro. El gasto de los consumidores se desplomó, las tasas de desempleo se dispararon y muchos negocios tuvieron que cerrar. El país abandonó políticas monetarias y cambiarias autónomas; en ambos casos con éxito a corto plazo (Argentina después de 1991, Grecia después 2001) y con el fin de reforzar la disciplina fiscal. Ambos países disfrutaron de un acceso fácil a los mercados de capital hasta la crisis. Las tasas de interés no correspondieron al verdadero riesgo. Ambos fueron presentados como ejemplos de éxito de política neoliberal distorsionando la verdadera situación. El pecado original regulatorio. Liberalización de las economías y desmantelamiento de regulaciones esenciales e importantes. Dilación de la quiebra por el sector público: en Argentina, el FMI otorgó otro crédito sabiendo que "se requiere una quita (reducción de la deuda). El programa tampoco abordaba la ya evidente sobrevaluación del tipo de cambio". En Grecia, el FMI igualmente permitió un giro (otorgó un crédito) a pesar de la necesidad de cambiar sus reglas y sabiendo que una reducción de las deudas hubiese sido la mejor solución. En el papel, el gobierno de Grecia, cuyo gasto fugitivo alimentó la crisis financiera, ha puesto la casa en orden, recibió el beneplácito de los acreedores del país, que acordaron reestructurar sus deudas, haciendo posible que el gobierno maneje futuros pagos. Todo esto sucedió, con un país que está muy por debajo de las posibilidades de Argentina de producir materias primas e industrialización de productos tradicionales con gran demanda en el mundo. Tan difícil es tomar resoluciones desafectadas de personalismos vengativos, que inhiban las posibilidades de cerrar convenios que produzcan las acciones políticas necesarias, para terminar con la malicia y obsesión manejada por ambiciones desmedidas y tortuosas intenciones? La historia juzgará, pero puede ser la gloria como también puede ser la lapidación por el mal causado a los que casualmente dicen que defienden, los más necesitados. ¿Quién es hoy el que más sufre? ¿Acaso se pensó? ¿Los hijos de quienes son los que no tienen techo y les falta un plato de comida? ¿Qué madre es la que sufre por su hijo enfermo y no tiene quien lo atienda y lo medique? ¿Quiénes no tienen acceso a recibir una educación de acuerdo al mundo moderno? ¿Cuándo tengan que partir, que se llevarán con ustedes? Fuentes: CNN-Ivana Kottasová-J,Gambina-JNC

Olvidados:

De todo un poco (Parte 13)

Por Julio N. Carreras

