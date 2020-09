Kafka, el escritor que tiene su propio adjetivo

P U B L I C







"No escribo como hablo, no hablo como pienso, no pienso como debería pensar, y así sucesivamente hasta las más profundas tinieblas". Franz Kafka nació en Praga (República Checa) el 3 de julio de 1883 y falleció en Kierling (Austria) el 3 de junio de 1924. Fue un escritor bohemio (de Bohemia) que escribió en alemán, precursor de la fusión entre elementos realistas con fantásticos. Abordó todos los temas de la existencia humana de una manera absolutamente particular. La culpa, la ansiedad, el tormento físico y psicológico, el absurdo, la burocracia, todo aparece en la obra de este escritor tan original. Fue autor de las novelas El proceso, El castillo y El desaparecido, la novela corta La metamorfosis y un gran número de relatos cortos. Además, dejó una abundante correspondencia y escritos autobiográficos. Es difícil encasillar a Kafka. Algunos autores sostienen que lo más característico en él es una especie de ideología política antiburocrática. Otros se refieren a una religiosidad mística y algunos ven una reivindicación de su minoría etnocultural. Por otra parte, no hay que olvidar que sus relaciones personales tuvieron gran impacto en su escritura, especialmente su padre (Carta al padre), su prometida a Felice Bauer (Cartas a Felice) y su hermana (Cartas a Ottla). Más allá de las opiniones, no hay duda del contenido psicológico de sus obras. Intentó estudiar Química, Historia del Arte y Filología alemana, pero finalmente estudió Derecho, obteniendo su Doctorado en Leyes en junio de 1906. Tenía 23 años. Unos años más tarde, en 1912, tomó conciencia de ser escritor. Todo en la vida de Kafka fue rápido, acelerado, hasta prematuro, como anticipando su temprana muerte, antes de cumplir 40 años. Fue un hombre traumado por su aspecto físico y su personalidad, temiendo causar rechazo por ello. Por si fuera poco, desde 1905 debió frecuentar sanatorios debido a sus problemas de salud, sufriendo de tuberculosis. Lo elegimos por varias razones: estudió Derecho, es decir, es "colega", trabajó en tribunales civiles y penales, fue meritorio en una casa italiana de accidentes laborales y escribió la gran novela El Proceso, en la cual describe un sistema penal sin sentido ni normas. Sólo algunas de sus obras fueron publicadas durante su vida. La mayor parte fue publicada por su amigo Max Brod, quien lo hizo a pesar del deseo del escritor de que sus manuscritos fueran destruidos. Gracias a Brod, entonces, es que el mundo pudo conocer a este autor inmenso. La compañera final de Kafka, Dora Diamant, sí lo cumplió, pero sólo en parte: guardó en secreto la mayoría de sus últimos escritos, entre ellos 20 cuadernos y 35 cartas, hasta que la Gestapo los confiscó en 1933. La búsqueda de los papeles desaparecidos de Kafka aún continúa en varios países. El término "kafkiano" se usa para describir situaciones insólitas, absurdas y angustiantes, como las que se encuentran en sus libros y tiene sus equivalentes en otros idiomas. A modo final, cito una carta que le envió Kafka al padre de Felice (con la que tuvo una relación turbulenta), en la que se describe minuciosamente: "He cegado a su hija con mi escritura. [...] Sea como fuere, tenga usted en cuenta lo siguiente, que es lo esencial: todo mi ser se centra en la literatura, y hasta los treinta años he mantenido ese rumbo a rajatabla; si alguna vez lo abandono, dejaré de vivir. De ello deriva todo cuanto soy y cuanto soy y no soy. Soy taciturno, insociable, malhumorado, egoísta, hipocondríaco y realmente enfermizo. ¿Cómo ha de vivir su hija con un hombre así, que ha dejado toda distracción a fin de conservar las energías justas para dedicarse en exclusiva a la literatura?". (Gentileza: revista digital "Espacio Judicial" Nro. 2 – Colegio de Magistrados y Funcionarios Dpto. Judicial Zárate Campana)

Por Mariana L. Lirusso

