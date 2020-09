Efemérides del día de la fecha, 25 de Septiembre

DÍA MUNDIAL DEL FARMACÉUTICO Establecido por la Federación Internacional de Farmacéuticos (FIP) en el año 2009, en este día se conmemora la fundación de la misma y se homenajea a estos profesionales por garantizar el acceso a los medicamentos y guiar al paciente para tomarlos adecuadamente. La FIP fue fundada en el año 1912 en La Haya (Holanda) por diversas asociaciones de farmacéuticos de países europeos con el objetivo de "proteger la farmacia, tanto como profesión como ciencia exacta aplicada, por medios internacionales." Pese a que la Primera y la Segunda Guerra Mundial atentaron con su existencia, la organización se mantuvo vigente a lo largo de los años. Actualmente representa a 137 organizaciones, entre las que se encuentra la Confederación Farmacéutica Argentina (CoFA), y a 4 millones de profesionales y científicos farmacéuticos. El tema de este año es "Transformando la salud global" y tiene el propósito de resaltar el trabajo de los farmacéuticos que contribuye de manera fundamental a la mejora de la salud tanto con medicamentos como con la educación sanitaria, la investigación y la docencia. En el marco del brote de Covid-19 a nivel internacional, estos profesionales centran su trabajo en detener la propagación del virus y asegurar que las personas continúen teniendo acceso a los medicamentos. El presidente de la FIP, Dominique Jordan, manifestó: "nuestro objetivo es mostrar cómo los farmacéuticos contribuyen a un mundo en el que todos se benefician del acceso a medicamentos y tecnologías de salud seguros, efectivos, de calidad y asequibles, así como de los servicios de atención farmacéutica". ENZO FRANCESCOLI REGRESA A RIVER Surgido de Montevideo Wanderers (Uruguay), Enzo Francescoli debutó en River en el año 1983. Vistiendo la camiseta número 10, el uruguayo estuvo cerca de convertir pero el travesaño se lo negó, no obstante, el equipo ganó 1 a 0 frente a Huracán. Tres años después se consagró campeón del Campeonato 1985/1986 y fue el máximo goleador del torneo con 25 tantos. Ese mismo año, partió a Francia para incorporarse al plantel de Racing de París, donde, pese a no salir campeón, ganó gran renombre por ser el goleador del equipo. A lo largo de los 8 años que permaneció en Europa "El Príncipe" integró el Olympique de Marsella, equipo con el que salió campeón de la Ligue 1 en la temporada 1989/90, Cagliari y Torino. En el año 1994, se hizo realidad su anhelado regreso a River cuando, en la cuarta fecha del Apertura 1994, ingresó al campo de juego en la victoria 3 a 2 contra Argentinos Juniors; ese día el "Millonario" ganó con dos goles de Hernán Crespo y uno de "El Príncipe." Previamente, por la Supercopa Sudamericana, convirtió un gol desde el punto de penal en el empate 2 a 2 contra Nacional de Uruguay."Llegar a River fue un sueño cumplido. Ahora, volver, es el mejor sueño que pude tener en toda mi vida." Durante este período, el jugador alcanzó la gloria al consagrarse campeón del Apertura 1994, 1996 y 1997 y el Clausura 1997, la Copa Libertadores en el año 1996 y la Supercopa Sudamericana en el año 1997. SE LANZA "¡UNO!" Un día como hoy en el año 2012, "Green Day" lanzaba el disco "¡Uno!" Producido por Rob Cavallo y la banda estadounidense, el álbum es el primero de la trilogía "¡Uno!", "¡Dos!" y "¡Tré!" lanzada ese mismo año: "estamos en la época más prolífica y creativa de nuestras vidas. Esta es la mejor música que he escrito y las canciones siguen llegando […] Cada canción tiene el poder y la energía que representa ´Green Day´" manifestó BillieJoe Armstrong. Entre las canciones se encuentran "Oh love", "Fell for you", "Nuclear family", "Let yourself go" y "Kill the DJ".





Efemérides del día de la fecha, 25 de Septiembre

