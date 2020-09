La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 26/sep/2020 No se detienen las obras en la nueva Costanera de Campana







El Municipio comenzó con la construcción de canteros de hormigón sobre el área de estacionamiento de la calle Colón. Y avanza con la colocación de los adoquines en distintos puntos del lugar. Este viernes, el intendente Abella supervisó los trabajos. La obra de la nueva Costanera avanza a paso firme y, este viernes, el intendente Sebastián Abella estuvo en el lugar para supervisar los trabajos que se realizan sobre el área del estacionamiento ubicado sobre la calle Colón. Allí, la Secretaría de Planeamiento, Obras e Ingeniería Urbana comenzó con la construcción de canteros de hormigón que, además de embellecer la zona, servirán para dividir el camino peatonal del espacio destinado a los vehículos. También se colocan en diversos puntos del espacio verde los adoquines que fueron retirados en la remodelación de la avenida Rocca. "Estamos muy ansiosos por terminar esta obra que tanto anhelaba toda la comunidad. Esperamos poder terminar la primera etapa en noviembre para pasar un verano distinto. Es el sueño de todos los campanenses poder disfrutar del río, pero lamentablemente eso no se pudo hacer durante décadas", enfatizó Abella. No obstante, aseguró, esa realidad cambió totalmente. "La costanera ya hoy es una realidad porque muchos la disfrutan diariamente". Y finalizó: "Vamos etapa por etapa. Lo que vemos en este momento, hace 8 meses no existía y seguiremos trabajando para sumar más servicio". En coincidencia con las palabras del jefe comunal, el secretario de Planeamiento, Sergio Agostinelli, consideró que se está poniendo en valor "un espacio público que hasta el comienzo de la gestión era totalmente marginal" Y agregó: "Nadie quería venir acá. Pero gracias a las obras realizadas durante la gestión de Abella, logramos poner la ciudad en este lugar". También se refirió a la obra que está próxima a finalizar. En tal sentido, explicó que una vez finalizada los trabajos en el área de estacionamiento, se podrá habilitar el uso del espacio público hasta los silos. "Luego, se avanzará con la refacción de los baños públicos para que los vecinos puedan disfrutar del río tal como lo pidió el Intendente", dijo. Y enfatizó: "Es importante que entendamos que la futura calle de la costanera solamente va a ser de tránsito. Y ese tránsito va a tener que convivir con el esparcimiento. Por eso, la idea es que los vehículos queden estacionados en las cabeceras y los vecinos lleguen caminando. O que la transiten pero a muy baja velocidad". "Les pedimos a todos los vecinos que cuiden y respeten las indicaciones para proteger y disfrutar entre todos de la costanera", finalizó Agostinelli.

El Intendente Abella sigue de cerca el avance de los trabajos.





Se continuan utilizando los historicos adoquines que estaban en la avenida Rocca.





Esta semana se hormigonó en el sector del estacionamiento.



No se detienen las obras en la nueva Costanera de Campana

