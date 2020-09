La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 26/sep/2020 Coronavirus:

Modificó la forma de cargar datos y, así, actualizó la cifra de víctimas fatales, que llegó a 12.566. Autoridades bonaerenses resolvieron modificar el método de registro de fallecidos por la pandemia de coronavirus, por lo que la provincia sumó más de 3.500 nuevos decesos por la enfermedad. La nueva modalidad fue presentada en una conferencia de prensa por el ministro de Salud provincial, Daniel Gollan, quien dijo que esta decisión tiene como objetivo evitar el "subregistro" de datos, que hacía que en la provincia se difundan decesos ocurridos tres meses atrás. Con el nuevo sistema, la provincia de Buenos Aires pasó de 8.983 muertos a 12.566, por lo que aumentó su tasa de letalidad del 2,2% al 3,2%. "Con el desafío de medir la pandemia en tiempo real, comenzamos a utilizar información proveniente de tres bases de datos (SISA, SIGEC y el Registro de las Personas). De esta manera, recategorizamos los datos de mortalidad por coronavirus y evitamos el subregistro de los mismos, un problema existente en todos los países del mundo", explicó Gollan. Además, el ministro indicó que la provincia es la primera en contar con el Certificado de Defunción Digital. "La demora en la carga de datos en pandemia es algo mundial. No solo de acá. El dato de los muertos lo tenemos que tener para poder evaluar cómo vamos en la pandemia. Eso no lo vemos reflejado por la demora en la carga de datos", expresó. CRÍTICAS OPOSITORAS El anuncio del gobierno bonaerense generó diferentes críticas desde la oposición: "Prorrogaron la cuarentena una y otra vez, hasta dijeron que dominábamos al virus. Tras 6 meses nos enteramos que hay 3523 nuevos bonaerenses fallecidos. ¿Así tomaron decisiones? Han hecho un desastre en salud, economía, educación y libertad. Profundizaron todos los problemas", afirmó la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. Por su parte, el senador bonaerense, Juan Pablo Allan, agregó: "La cuarentena estaba destinada a preparar el sistema de salud, incluida la carga rigurosa de estadísticas. Seis meses después aparecen 3500 fallecidos no contados. El manejo de la pandemia muestra a la Ciudad de Buenos Aires con una enorme profesionalidad y a la Provincia con una gran impericia. Lamentable".

DANIEL GOLLÁN, MINISTRO DE SALUD BONAERENSE, EXPLICÓ LOS DETALLES EN CONFERENCIA DE PRENSA.



