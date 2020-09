La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 26/sep/2020 Seminario Zárate Campana 2020:

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, se refirió a la reforma laboral como una de las claves para recuperar y fortalecer al sector "La época del explotar al trabajo pasó hace 100 años, hay que cambiar las leyes", dijo y aclaró que cualquier paso en ese sentido tiene que darse en el marco de "consensos". El Seminario Zárate Campana 2020 organizado por las cámaras industriales de ambos distritos finalizó con una reflexión sobre la actualidad de la industria argentina golpeada por la pandemia y sus perspectivas a futuro. Los empresarios compartieron una visión no excepta de reclamos a las autoridades políticas: expresaron que para aprovechar los "diez años" de bonanza internacional que se vienen son necesarias reformas tendientes a favorecer las exportaciones. Entre ellas, nuevas reglamentaciones laborales. "La época de explotar al trabajo pasó hace 100 años, entonces hay que cambiar las leyes", expresó Miguel Acevedo, titular de la Unión Industrial Argentina, en una charla compartida con su par a nivel bonaerense, Martín Rappallini. Acevedo colocó a la reforma laboral dentro de un conjunto de políticas a impulsar para que Argentina pueda acoplarse con este nuevo ciclo de crecimiento internacional que se estaría aproximando y que, en las dos jornadas anteriores del seminario ya había sido pronosticado también por diversos analistas. No fue el único cambio que propuso el titular de la UIA, ya que también mencionó la "simplificación" de impuestos y la mejora de la infraestructura eléctrica y fluvial. Pero Acevedo señaló que cualquier reforma debe darse en el marco de "consensos" que dibujen "una hoja de ruta" para la economía. En consonancia, Rappallini llamó a articular en conjunto "con el Estado y los trabajadores" para no dejar pasar las oportunidades de recuperación. "El golpe al sistema productivo ha sido muy fuerte, pero creo que los industriales y los empresarios, que somos optimistas por naturaleza, estamos buscando la forma de transformar esta gran crisis en una nueva oportunidad de crecimiento a futuro", expresó Rappallini. "Y creo que si tenemos superávit en la balanza de pagos vamos a poder controlar la inflación y la movilidad de los dólares", sostuvo. La tarea no será sencilla. Según datos facilitados por Acevedo durante la charla, el PBI cayó 19 por ciento interanual y la producción, un 6 por ciento. Este descenso profundizó la caída que viene mostrando desde 2011 y que acumula una contracción de 18 puntos. "Todo esto se refleja en el empleo, consumo y costos, que han subido muchísimo", señaló Acevedo. "Pero creo que estas crisis dolorosas nos dan una enorme oportunidad". Para el líder de la UIA, las chances vienen dadas por el arreglo con los bonistas y las negociaciones en proceso con el FMI, que han permitido "poner entre paréntesis el problema de la deuda", así como por los "ajustes hechos" y el marco propicio para que la industria "pueda invertir en nuevas tecnologías". Asimismo, destacó la conveniencia de Vaca Muerta para desarrollar una economía "basada en el gas" como matriz energética. "Tenemos gente capacitada y tenemos el campo, la industria y los servicios", afirmó Acevedo, positivo respecto al crecimiento que podría traer el próximo escenario global no solo para nuestro país sino también para toda Latinoamérica. VIDEO DEL EVENTO (DIA 3): VIDEO DEL EVENTO (DIA 2): VIDEO DEL EVENTO (DIA 1):

