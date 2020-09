Docentes de la UTN piden aumento

"Resulta urgente acordar un programa de recomposición salarial que nos garantice un salario real por encima de la inflación", expresó el secretario gremial de FAGDUT, Ing. Ricardo Mozzi, y docente de la UTN Regional Delta.

El gremio que representa a los docentes de las 32 sedes de la Universidad Tecnológica Nacional (FAGDUT) exigió ayer un urgente aumento salarial que permita recomponer el poder adquisitivo de los docentes universitarios y preuniversitarios.

Desde FAGDUT indicaron que siguen en "estado de alerta" ante el avance o no de acuerdos en la mesa paritaria. Asimismo, el próximo sábado 26 de septiembre se reunirá la Comisión Ejecutiva nacional y se determinarán los pasos a seguir, donde no se descarta el comienzo de medidas de fuerza si, en coincidencia con la mayoría de las federaciones gremiales universitarias, no resulta aceptable la propuesta de parte del Ministerio de Educación.

"La UTN aporta más del 50% de los ingenieros del país. Desde FAGDUT buscamos revalorizar la universidad pública y para ello es necesario generar condiciones de trabajo dignas", señaló el secretario gremial de FAGDUT, Ing. Ricardo Mozzi, y docente de la UTN Regional Delta y agregó: "Resulta urgente acordar un programa de recomposición salarial que nos garantice un salario real por encima de la inflación".

"Necesitamos establecer una garantía salarial solidaria y lógica que refleje los gastos reales de las y los docentes, principalmente los de categorías y antigüedad más comprometidas en cuanto a poder adquisitivo. Resulta fundamental mejorar las condiciones de trabajo en la tarea a distancia respetando los tiempos propios de las y los docentes en cuanto a períodos de conexión y de desconexión en el teletrabajo y la intimidad de los mismos, así como compensar por el aumento de gastos debido al dictado de clases virtuales en nuestro hogar", opinó Mozzi.