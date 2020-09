IMPUESTO EXTRAORDINARIO El bloque del Frente de Todos firmó en la Cámara de Diputados el dictamen del proyecto de "Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas", tras confirmar varios cambios sobre la redacción original, y esperan recaudar $307.000 millones. La Comisión de Presupuesto y Hacienda que encabeza Carlos Heller hizo un repaso sobre las modificaciones que se le hicieron al proyecto, entre ellas que no se gravarán las tenencias de personas no residentes, y emitió un dictamen de mayoría y uno de minoría, por el rechazo, impulsado por la oposición. VUELVE A VOLAR La empresa Aerolíneas Argentinas anunció este viernes su programación para octubre, que incluye más de 65 vuelos especiales para su red internacional y de la región. La aerolínea de bandera indicó que a Madrid habrá dos frecuencias semanales, al salir desde Buenos Aires los lunes y viernes, con un regreso contemplado para los miércoles y domingos. También señaló que los vuelos con destino a Nueva York serán tres durante el próximo mes con fechas de salida los días 1, 15 y 29 y de retornos los días 3, 17 y 31. Respecto de Miami, afirmó que se llevarán a cabo cuatro vuelos semanales desde el aeropuerto de Ezeiza los lunes, miércoles, viernes y sábado con regresos a Buenos Aires los lunes, miércoles, viernes y domingo. SIGUE EN PRISIÓN El Tribunal Oral Federal 6 concedió al represor Miguel Etchecolatz la prisión domiciliaria, aunque la medida no se hará efectiva porque tiene ese beneficio rechazado en otras causas penales en la Justicia Federal de La Plata y Lomas de Zamora. El Tribunal concedió el arresto domiciliario al represor de 91 años, quien actualmente está detenido en el penal de Campo de Mayo, y en el marco de dos causas penales que tienen a su cargo. La decisión del Tribunal 6 fue al tener en cuenta "consideraciones eminentemente humanitarias, consagradas con máxima jerarquía normativa" a nivel constitucional, ante informes sobre el estado de salud de Etchecolatz, quien fue recuperado de coronavirus. FUGA EN GARÍN Siete personas que estaban detenidas en la comisaría 3ª de Garín, en el partido bonaerense de Escobar, se fugaron a la madrugada y sólo dos fueron recapturadas hasta el momento. Cinco de los detenidos, que son los que permanecen prófugos, habrían robado un auto con el que fueron en dirección a la localidad de Los Cardales, aunque se sospecha también que había un cómplice que los esperaba en el vehículo, a pocos metros de la comisaría. Se investiga cómo hicieron los detenidos para forzar los candados y las rejas de los calabozos, y salir sin ser vistos. DESFILES SUSPENDIDOS Las escuelas de samba decidieron este jueves suspender sus mundialmente famosos desfiles en el Carnaval de Río de Janeiro de febrero de 2021 debido a la pandemia que afecta severamente a Brasil. "Llegamos a la conclusión de que el evento debe ser aplazado. No podemos hacerlo en febrero", dijo a la prensa Jorge Castanheiras, presidente de la Liga Independiente de Escuelas de Samba (LIESA) que organiza los desfiles. "Las escuelas de samba no tienen tiempo ni recursos financieros y organizativos para estar listas en febrero", afirmó.



Breves: Noticias de Actualidad

26 de Septiembre de 2020

