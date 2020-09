El ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, confirmó ayer que contrajo coronavirus y que está cursando la enfermedad con "síntomas leves", por lo que permanece aislado en su casa y mantendrá la actividad oficial vía virtual. Así se convirtió en el primer ministro del gabinete nacional en contagiarse en esta pandemia. "Quiero contarles que di positivo de COVID-19. Tengo síntomas leves y me encuentro bien de ánimo. Voy a seguir trabajando de forma remota. Es muy importante que sigamos cuidándonos entre todas y todos", afirmó el funcionario nacional en su cuenta de la red social Twitter. Según señalaron fuentes cercanas al ministro, Arroyo comenzó a sentir síntomas compatibles con la enfermedad el pasado miércoles por la noche, por lo que decidió no salir de su domicilio. Luego, el jueves por la mañana, se realizó un hisopado, que en horas de la noche le confirmó el resultado positivo. La última reunión de Arroyo con el presidente Alberto Fernández fue el pasado 21 de agosto en la Quinta de Olivos, por lo que no hay riesgo de que Arroyo haya contagiado al jefe de Estado. En esa oportunidad, habían compartido una charla virtual con los ganadores del concurso Potenciar de distintas provincias.

