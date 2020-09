En el marco de una reapertura progresiva de los diferentes accesos. Tras desbloquear el ingreso al barrio 104 viviendas, este viernes se quitó el terraplén y las vallas que obstruían la circulación por la popular ex Lavalle y ruta 6. Este viernes, el Municipio continuó con la reapertura de diversos ingresos a la ciudad y despejó el acceso por Boulevard Dellepiane (ex Lavalle). De esta manera, se quitó el terraplén y las vallas que obstruían la zona y se permite de ahora en más la circulación por el lugar. Trabajos similares se realizaron días atrás en el ingreso al barrio 104 viviendas. Todas estas tareas se llevan a cabo con la participación de la Secretaría de Espacio Público y demandan la utilización de una máquina minicargadora y camiones. El objetivo es reordenar el tránsito facilitando a la vez la circulación de los vecinos por habituales zonas de ingresos y egresos de la ciudad que durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio, habían sido cerrados.

El Municipio habilitó el ingreso a la ciudad por el boulevard Dellepiane

