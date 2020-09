La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 26/sep/2020 Giordanelli a favor de la Ley de Aporte Solidario y Extraordinario de las grandes fortunas







"Son unas 10 mil argentinos que acumulan entre un 60% de la riqueza del país. Entonces, en un momento de crisis y atravesado por una pandemia, es de esperar que no miren para otro lado", señaló el referente de la UCR. "Estoy a favor del impuesto a las grandes fortunas que afecta a nada más que 10 mil personas en el país. Si pensamos que tenemos 45 millones de habitantes, estamos hablando de un grupo muy reducido de ciudadanos, algunos de los cuales amasan fortunas que rondan los U$S 4 mil millones. Un principio básico de la equidad es que quien más tiene más tributa. Este es un momento de emergencia y Argentina necesita atender las necesidades de salud, vivienda, trabajo… el dinero tiene un destino, no es que se va a hacer cualquier cosa con él. Desde esa perspectiva, es una medida absolutamente justa", señaló el político y referente de la UCR, Alberto Giordanelli, a cuento del dictamen favorable de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación para el proyecto de Ley de Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas. El denominado impuesto al cheque también nació como una medida excepcional, y nunca lo sacaron… El impuesto al cheque alcanza a todas las personas que manejan extienden ese tipo de documento bancario, sin distinción. Acá ya cambió la denominación, en realidad no es un impuesto y hablamos de un aporte solidario y extraordinario. Después, está dirigido sólo a quienes han acumulado grandes fortunas: son unos 10 mil argentinos que acumulan entre un 60% de la riqueza del país. Entonces, en un momento de crisis, es de esperar que no miren para otro lado. Además, no hay que perder de vista que muchas de estas personas acumularon estas fortunas no siempre jugando limpio con el Estado argentino. Ni hablar si nos ponemos a repasar prebendas en tiempos de dictaduras. En su mayoría son titulares de empresas que viven del Estado e incluso no pagan sus impuestos como corresponde, o directamente fugan capitales a paraísos fiscales… entonces, estamos en un momento excepcional atravesado por la pandemia signado por la caída de la actividad económica y la consecuente baja de la recaudación. Tiene sentido plantear un aporte solidario y excepcional. Es más: perfectamente se podría buscar un mecanismo para darle una continuidad a futuro con un impuesto. La medida generó todo tipo de resistencias y lleva varios meses de discusión, ¿Hay margen para plantear sostener en el tiempo un impuesto semejante? ¿Por qué no? Lo están discutiendo países centrales como Alemania, Francia… incluso en EE.UU. hay un movimiento de empresarios que están planteando ellos mismos pagar más impuestos. Y no sólo es por una cuestión de solidaridad o patriotismo: saben perfectamente que la pobreza es un problema que nos afecta a todos, no solamente a los pobres. Han tirado tanto de la cuerda, que se están dando cuenta que se puede llegar a cortar. Es sabido que cerca del 90% de la riqueza mundial está en manos del 1% de la población. Algo no me cierra y creo que no debo ser el único…

