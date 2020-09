Advierten que la comercialización de productos está en crisis

Las entidades de consumo masivo solicitaron una mesa de diálogo con el gobierno y los proveedores. Es por la Resolución 100/20 de la Secretaría de Comercio Interior, que exige retrotraer los precios al 6 de Marzo. Entidades representativas de más de 150.000 comercios de consumo masivo de todo el país, que generan más de 500.000 empleos formales, emitieron un comunicado conjunto el jueves advirtiendo "la difícil situación que están enfrentando, con riesgo de cierres masivos y perdida de miles de fuentes de trabajo". Según el comunicado, "el objetivo de las organizaciones empresarias signatarias es abastecer debidamente a los consumidores, pero ven cada vez más difícil cumplir con esa misión, que, en situaciones como la actual, configuran la característica de un servicio esencial para la comunidad". Y agrega: "Lo cierto es que los comercios se ven imposibilitados de recibir mercadería con aumentos de precios no autorizados, dado que continua vigente la Resolución 100/20 de la Secretaría de Comercio Interior, que exige retrotraer los precios al 6 de Marzo (con aumentos autorizados para algunos productos por la Disposición 13/20). El incumplimiento de estas disposiciones los hace pasibles de sanciones de multa y/o clausura, ante posibles inspecciones". Asimismo, desde las entidades afirman que "esta situación está generando innumerables problemas que, en muchos casos derivan en la falta de productos en las góndolas, al no convalidar los incrementos de precios no autorizados, o por la entrega cuotificada de los proveedores". "A esto se suman las complicaciones que se presentan en todo el país en materia de logística por la pandemia de Covid 19 y el actual aislamiento obligatorio", subraya el comunicado. "La red comercial compuesta por supermercados, autoservicios, almacenes y mayoristas, viene denunciando esta situación a las Autoridades Nacionales, ante la constante presión que reciben para aumentar sus precios al público, tales como cambios en las condiciones comerciales, quita de bonificaciones y descuentos, sobrecostos y costos ocultos en logística como, fletes, etc", indica. "Por todo lo expuesto anteriormente, las entidades solicitan con carácter perentorio que se establezca un canal de comunicación efectiva, (una mesa de diálogo, Gobierno-proveedores-mayoritas-supermercados-autoservicios-almacenes, etc.), para analizar estos y otros temas de similar importancia que aquejan al comercio de productos de consumo masivo y ponen en serio riesgo la continuidad de sus empresas y los empleos de miles de argentinos", finaliza el comunicado.

Desde las entidades afirman que puede haber "falta de productos en las góndolas, al no convalidar los incrementos de precios no autorizados, o por la entrega cuotificada de los proveedores".



Advierten que la comercialización de productos está en crisis

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar