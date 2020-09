Efemérides del día de la fecha, 26 de septiembre

DÍA DEL EMPLEADO DE COMERCIO

Instituido a través de la Ley Nº26.541 en el año 2009, en este día se conmemora la sanción de la Ley Nº11.729 en el año 1933. La misma estableció el régimen de indemnización por despido, la licencia por maternidad y enfermedad, las vacaciones anuales pagas, el aguinaldo y el resarcimiento ante daños o pérdidas ocurridos durante la jornada laboral, entre otras cosas; asimismo, se incluyó en el Artículo Nº76 del Convenio Colectivo de Trabajo 130 del año 1975.

Desde la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) anunciaron que este año el asueto se traslada al lunes 28 de septiembre "con el objetivo que todos/as los/as trabajadores/as del sector puedan gozar de su día de descanso." En esta jornada se homenajea a estos trabajadores por su atención y cordialidad con los clientes, a su vez, se destaca su adaptación a los protocolos que evitan la propagación del Covid-19.

HISTÓRICA CLASIFICACIÓN DE COLÓN A LA FINAL DE LA COPA SUDAMERICANA

Ocurrió en el año 2019, tras vencer a Atlético Mineiro, Colón se clasificó por primera vez en su historia a la final de un torneo internacional. Previamente, "El sabalero" participó en 6 competencias internacionales: la Copa Conmebol 1997, la Copa Libertadores 1998 y 2010 y la Copa Sudamericana 2003, 2012 y 2018. En la primera, el equipo santafesino perdió la semifinal contra Lanús. En lo que respecta a la Copa Libertadores, en el año 1998, fue eliminado por River en cuartos de final y, en el año 2010, por Universidad Católica (Chile) en la primera fase. Por otra parte, en la Copa Sudamericana del año 2003 lo eliminó Boca en la segunda fase; en el año 2012, Cerro Porteño (Paraguay) en octavos de final; y en el año 2018, Junior de Barranquilla (Colombia) en octavos de final.

En la Copa Sudamericana 2019, el equipo dirigido por Pablo Lavallén tuvo una destacada actuación que le permitió avanzar rápidamente en la competencia. Debutó con un aplastante triunfo 5 a 0 contra Deportivo Municipal (Perú) en el global; los goles los convirtieron Marcelo Estigarribia, Luis Miguel Rodríguez, Christian Bernardi y Tomás Sandoval (2). Luego venció a River Plate (Uruguay) 3 a 1 con tantos de Bernardi, Wilson Morelo y Nicolás Leguizamón. En octavos de final, derrotó a Argentinos Juniors desde el punto de penal 4 a 3, en un partido en el que el arquero Leonardo Burián fue figura. El siguiente en caer frente a los santafesinos fue Zulia (Venezuela) que perdió 4 a 1 en el global por goles convertidos por Morelo, Rodríguez, Chancalay y Lértora. En la semifinal se enfrentó contra Atlético Mineiro, equipo que perdió 2 a 1 en "El Cementerio de los Elefantes" por obra de Morelo y Rodríguez. En la vuelta, el equipo brasileño se impuso por el mismo resultado y provocó que se definiera el finalista por penales; "El Pulga" Rodríguez metió el gol que selló el triunfo "sabalero" 4 a 3. Emocionado, el jugador expresó: "son sentimientos encontrados. Hace 10 días estuve pasando por un mal momento como fue la pérdida de mi viejo. Hoy estar festejando de esta forma es una alegría dentro de tanta tristeza." En la final, el equipo perdió contra Independiente del Valle (Ecuador) 3 a 1.

SE LANZA "ABBEY ROAD"

Un día como hoy en el año 1969, "The Beatles" lanzaban su duodécimo álbum "Abbey Road." Pese a las profundas diferencias artísticas y las constantes tensiones, este disco fue la razón por la cual los británicos se reunieron por última vez en el estudio de grabación: "de alguna manera, pensábamos que este sería nuestro último trabajo, así que todavía podíamos mostrarnos a nosotros mismos de lo que éramos capaces de hacer y tratamos de divertirnos mientras lo hacíamos" manifestó Paul McCartney. Cabe aclarar que "Letit be" (1970) fue grabado con anterioridad a este álbum. Entre las canciones se encuentran "Here comes thesun", "Something","Oh! Darling","I want you (she´s so heavy)" y "Her Majesty".