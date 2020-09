La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 26/sep/2020 Automovilismo:

Este sábado tendrá un entrenamiento y luego disputará la clasificación y la carrera clasificatoria. El piloto de nuestra ciudad busca recuperarse en el autódromo porteño después de haberse ido con las manos vacías el pasado fin de semana. Después de arrancar la temporada 2020 el pasado fin de semana en el autódromo "Oscar y Juan Gálvez", el Súper TC2000 desarrollará entre hoy y mañana la segunda fecha del calendario, nuevamente en el coliseo porteño, aunque esta vez en el circuito número 9. Y allí estará el campanense Matías Milla, buscando revancha después de haberse quedado con las manos vacías el último domingo. "Vamos a poner todo lo que tenemos. Me veo con lindas chances y con ganas de no regalar absolutamente nada", comentó el piloto de nuestra ciudad en la previa, a través de su cuenta de Twitter. Junto a Facundo Ardusso, Leonel Pernía y Tomás Gagliardi Genné, el Negro integra el Renault Sport Castrol Team, que el pasado fin de semana se mostró un escalón por debajo de los equipos Chevrolet (Agustín Canapino fue el ganador de la primera carrera) y Toyota (Matías Rossi dominó todo, pero en la final fue superado por Canapino y terminó en el segundo puesto). Por ello, mucho más se espera desde este sábado de la estructura que dirige Marcelo Ambrogio, ganadora de los últimos tres títulos del Súper TC2000. El cronograma de la categoría de mayor tecnología del automovilismo nacional indica que hoy, desde las 10.35, se realizará la sesión de entrenamientos. Luego, a las 12.30 se pondrá en marcha la clasificación. Mientras que la carrera clasificatoria, que definirá el orden de largada de la final del domingo, se disputará desde las 15.25 (está pautada a 18 vueltas o un máximo de 25 minutos y será transmitida por TyC Sports). El domingo habrá prueba de tanques llenos por la mañana, mientras que la carrera comenzará a las 11.35 (está pautada a 35 giros o un máximo de 50 minutos y será transmitida por Canal 13).

EL CAMPANENSE LLEGA CON FE A LA SEGUNDA FE: “ME VEO CON LINDAS CHANCES", SEÑALÓ EN LA PREVIA. SANTERO DIO POSITIVO En esta segunda fecha del Súper TC2000 no estará uno de sus grandes protagonistas: Julián Santero dio positivo de coronavirus "producto de haber tenido contacto estrecho con otros infectados", informó ayer el sitio web de la categoría. El piloto mendocino, que fue cuarto en la primera fecha el pasado domingo, se encuentra "en buen estado de salud, realizando el aislamiento correspondiente en su domicilio" y no concurrió durante esta semana al Gálvez. Igualmente, según se detalló, "se activaron los protocolos previstos para esta situación: se desinfectó el box, se le realizaron los exámenes correspondientes a su célula de trabajo y a pesar de haber obtenido resultados negativos, han sido aislados y retirados del autódromo". De esta manera, el Toyota Gazoo Racing, que comenzó liderando el campeonato por equipos, sufre una baja significativa para este fin de semana, aunque seguirá contando con dos cartas fuertes como Matías Rossi y el brasileño Rubens Barrichello, además del debutante Hernán Palazzo. #Automovilismo El campanense Matías Milla marcó el 6° mejor tiempo en la clasificación del Súper TC2000 y, a las 15.25 de este sábado, estará largando la carrera clasificatoria desde el tercer puesto, solo por detrás de Leonel Pernía y Juan Manuel Silva. pic.twitter.com/Zhq3ERZxDM — Pablo Scoccia (@chuecosco) September 26, 2020

