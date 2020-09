El TC Pick Up volvió ayer a las pistas después de casi nueve meses y medio. Es que la categoría de camionetas fue la única de la ACTC que hasta ahora no había iniciado su temporada por la pandemia de coronavirus. Por ello, la apertura del tercer campeonato oficial de la especialidad se está concretando en San Nicolás, donde ayer hubo una tanda de entrenamientos (dominada por la Toyota Hilux de Matías Rodríguez) y hoy se realizará la clasificación para las dos carreras que se van a disputar mañana domingo, siempre en el marco de una cita que comparte con el TC Mouras y el TC Pista Mouras, categorías que habían reiniciado su actividad el pasado fin de semana en el mismo autódromo nicoleño. Para esta primera presentación del año del TC Pick Up hay un total de 18 pilotos en pista, con ocho debutantes, entre los que se destaca Mariano Werner, quien compite a bordo de una Toyota Hilux.

LA CATEGORÍA DE LAS CAMIONETAS ESTÁ INICIANDO SU TEMPORADA EN SAN NICOLÁS



Automovilismo:

Primera del año para el TC Pick Up

