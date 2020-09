Breves: Deportivas

PODOROSKA ADENTRO La rosarina Nadia Podoroska derrotó ayer 6-2 y 6-4 a la china Wang Xinyu en la tercera ronda de la qualy de Roland Garros y consiguió su clasificación al cuadro principal. Su debut en el Grand Slam que se disputa en París sobre polvo de ladrillo será ante la belga Greet Minnen. En cambio, no tuvieron la misma suerte Leonardo Mayer (quien perdió 6-7, 6-2 y 6-3 con el serbio Nikola Milojevic) ni Renzo Olivo (cayó 4-6, 6-2 y 6-3 con el estadounidense Michael Mmoh). El main draw de Roland Garros 2020 se sorteó el jueves y entre los hombres habrá cinco argentinos: Diego Schwartzman debuta ante el serbio Miomir Kecmanovic; Guido Pella lo hará frente al italiano Salvatore Caruso; Federico Coria enfrentará al taiwanés Jason Jung; mientras que Juan Ignacio Londero chocará con Federico Delbonis en duelo de compatritotas. ETCHEVERRY FINALISTA El argentino Tomás Etcheverry (288º del ranking mundial) venció ayer 6-3 y 6-0 a su compatriota Francisco Cerundolo y accedió a la final del Challenger de Sibiu, en Rumania. En el duelo por el título se medirá frente al suizo Marc-Andrea Huesler. LAKERS, A UN PASO En el cuarto juego de la definición de la Conferencia Oeste, Los Angeles Lakers derrotaron 114-108 a Denver Nuggets con 34 puntos de Anthony Davis y quedaron a un triunfo de avanzar a las Finales de la NBA. En tanto, para los Nuggets es la tercera serie consecutiva en la que se encuentran 1-3 en estos playoffs. Ante Utah Jazz y Los Angeles Clippers pudieron dar vuelta la historia. ¿Podrán también contra los Lakers de LeBron James? PUMAS, EN URUGUAY El Seleccionado Argentino de Rugby se instaló en Uruguay para continuar con su preparación para el Rugby Championship, certamen en el que debutará el 7 de noviembre frente a Sudáfrica en el Suncorp Stadium de Brisbane. A su vez, la Unión Argentina de Rugby (UAR) anunció en las últimas horas la contratación del australiano Michael Cheika (ex head coach de los Wallabies) como asesor externo del staff técnico de Los Pumas. ROSSO SEGUIRÁ BECADO La Secretaria de Deportes de la Nación, Inés Arrondo, aseguró que la beca del remero Brian Rosso será restituida. La Asociación Argentina de Remo (AARA) había sancionado por seis meses al remero por actos de "indisciplina" y cumplido ese plazo, el cuerpo técnico de la Selección le comunicó que no iba a ser tenido en cuenta, al tiempo que se lo despojó de su beca profesional. FESTEJO EN NURBURGRING El argentino Esteban Guerrieri se impuso ayer en la primera carrera que el WTCR realizó en el legendario circuito de Nordschleife, Alemania. El podio lo completaron Yvan Muller y Yann Ehrlacher, mientras que Néstor "Bebu" Girolami culminó en la 6ª ubicación. La segunda carrera se disputará hoy desde las 12.00 (hora argentina). BOTTAS PICÓ EN PUNTA El finés Valtteri Bottas (Mercedes) se quedó con los mejores tiempos en los dos entrenamientos previos al Gran Premio de Rusia que se realizaron ayer en el autódromo de Sochi. En segundo lugar se ubicó su compañero de equipo, Lewis Hamilton, quien el domingo puede igualar el récord de 91 triunfos que ostenta el alemán Michael Schumacher.

26 de Septiembre de 2020

