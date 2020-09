SÁBADO DE AMISTOSOS Hoy volverán a realizarse partidos amistosos en nuestro país. Serán cinco en total: Gimnasia de La Plata vs Huracán, San Lorenzo vs Argentinos Juniors, Vélez Sarsfield vs Banfield, Estudiantes de La Plata vs Arsenal y Newells vs Unión de Santa Fe (que será transmitido en vivo por TNT Sports desde las 10.00). REFUERZO ROJO El defensor Ezequiel Muñoz (30 años) se transformó en la primera incorporación de Independiente de Avellaneda. El marcador central se inició en Boca y luego pasó por Palermo, Sampdoria, Genoa (Italia) y Leganés (España) antes de regresar al país para jugar en Lanús. PRIMERA B: TESTEOS Los equipos de la Primera B Metropolitana comenzaron a realizar los testeos de coronavirus previos al reinicio de los entrenamientos. Acassuso, uno de los primeros en realizar análisis, confirmó ayer cinco casos positivos entre sus jugadores. JUEGA REAL MADRID Este sábado se abre la tercera fecha de La Liga de España con cuatro partidos: Alavés vs Getafe (8.00, DirecTV), Valencia vs Huesca (11.00, DirecTV), Elche vs Real Sociedad (13.30, ESPN) y Betis vs Real Madrid (16.00, DirecTV). PREMIER LEAGUE La tercera fecha del campeonato inglés también comenzará hoy con cuatro encuentros: Brighton vs Manchester United (8.30, ESPN), Crystal Palace vs Everton (11.00, ESPN), West Bromwich vs Chelsea (13.30, ESPN) y Burnley vs Southampton. SERIE A Para no ser menos, Italia también tendrá hoy cuatro cotejos, aunque será el inicio de la segunda fecha recién: Torino vs Atalanta (10.00, ESPN), Cagliari vs Lazio (13.00, ESPN), Sampdoria vs Benevento (13.00, Fox Sports) e Inter vs Fiorentina (15.45, ESPN). LILLE, NUEVO LÍDER Ayer, en el inicio de la 5ª fecha de la Liga de Francia, Lille venció 2-0 como local y alcanzó la cima de las posiciones con 11 puntos. Uno más que Saint Etienne y Rennes, que se enfrentan este sábado (12.00; Fox Sports). También hoy se miden Marsella vs Metz (16.00, ESPN). BUNDESLIGA La segunda fecha del campeonato alemán se abrió con el triunfo de Frankfurt por 3-1 como visitante sobre Hertha Berlin. Hoy se jugarán otros seis partidos: Mainz vs Stuttgart, Bayern Leverkusen vs Leipzig, Borussia Monchengladbach vs Union Berlin, A. Bielefeld vs Colonia, Augsburgo vs Borussia Dortmund y Schalke vs Werder Bremen. BRASILEIRAO La 12ª fecha comenzó con el triunfo de Sport Recife por 1-0 sobre Corinthians. En tanto, hoy jugará el líder Atletico Mineiro (dirigido por Jorge Sampaoli) frente a Gremio y también Inter vs San Pablo y Paranaense vs Bahia.



Breves: Fútbol

26 de Septiembre de 2020

