El equipo de Defensa Civil municipal sigue trabajando intensamente en la pandemia

En las últimas semanas tuvieron una importante participación en los incendios forestales, pero además siguen cumpliendo sus tareas habituales. "Estamos muy orgullosos del trabajo que realizan a diario", destacó el intendente Abella.

Cuando el 10 de diciembre de 2015, el intendente Sebastián Abella asumió su cargo, no existía Defensa Civil en la ciudad, solo se reducía a un puesto administrativo: no había personal, no había equipos.

En pocos meses, se puso en marcha un equipo desde la Secretaría de Seguridad que hoy, cinco años después, se ha transformado en un cuerpo muy sólido que trabaja las 24 horas los 365 días del año y que durante la pandemia ha continuado actuando en distintas emergencias.

En las últimas semanas, han estado trabajando intensamente junto a los bomberos voluntarios en los incendios en el sector de islas campanenses y el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos. Su tarea es clave para apuntalar el trabajo de los bomberos y los brigadistas del Parque.

"Se ha armado un equipo muy bueno, totalmente comprometido y que está al servicio de los vecinos. Por eso seguimos reforzándolo y apoyándolo para que pueda seguir creciendo", destacó el intendente Abella, quien compartió un encuentro con ellos para felicitarlos por la tarea que vienen realizando.

"En los incendios han tenido un rol muy importante, pero además durante la pandemia estuvieron trabajando en los retenes, acompañaron los operativos sanitarios en los barrios, desarrollando nuevas tareas, que se sumaron a su trabajo habitual", resaltó el secretario de Seguridad y Prevención Ciudadana, Abel Milano.

En la diaria, Defensa Civil trabaja en accidentes, caídas de postes y cables, asistencia en temporales y múltiples tareas que demandan su intervención en distintos puntos de la ciudad. Cuentan con una lancha por lo que también realizan distintas tareas de asistencia en el sector insular, trabajando en conjunto con otras dependencias del municipio.

Actualmente, el equipo está compuesto por 8 brigadistas y una licenciada en Seguridad e Higiene. Además, desde este año se sumaron 30 voluntarios, 10 de los cuales participan activamente en distintas acciones. Todos ellos coordinados por Juan Carlos Ruíz, quien dirige el equipo desde el primer día y encabeza los distintos trabajos que llevan a cabo: "Trabajamos con mucha pasión y entrega, y desde el primer momento contamos con el apoyo del intendente que nos ha ido brindando la posibilidad de que sigamos creciendo".