Nuevo intento de toma de terrenos

Fue ayer por la noche, en San Cayetano. Los intrusos fueron disuadidos en buenos términos por el titular de la Estación de Policía Campana y se retiraron pacíficamente del lugar. Ayer a primeras horas de la noche, alrededor de 50 personas comenzaron a plantar estacas y subdividir un terreno de unas cuatro manzanas, inundables y sin mejoras, que se encuentra lindantes al CIC del barrio San Cayetano. Según trascendidos, inicialmente se trataba en su mayoría de familiares de vecinos del barrio 21 de Septiembre, con ascendencia paraguaya, quienes habrían sido alentados por un puntero apodado "Nico" y a quien las autoridades no lograron identificar. Luego, se sumaron vecinos del propio San Cayetano, quienes manifestaban que de haber una toma, tendrían la prioridad. La policía se presentó en el lugar alrededor de las 21 y solicitó el apoyo del GAD, además de dar aviso a la UFI 2. También se presentó como apoyo personal de Defensa Civil. El operativo de desalojo fue dirigido por el Jefe de la Estación de Policía Campana, Comisario Inspector Juan Gabriel Gómez. Un reportero de La Auténtica Defensa, camuflado entre los intrusos, pudo asistir al diálogo que Gómez mantuvo con los vecinos que siempre fue en buenos términos de ambas partes. "Muchachos: Esto no es Guernica, aquí caen dos gotas y se tiene que ir… Estamos todos embarrados, ustedes y nosotros. Y no queremos un choque del pueblo contra el pueblo. No pueden hacer esto y lo saben. Lo que menos queremos, es reprimir o que haya un lastimado. Ni del lado de ustedes, ni del nuestro", señaló Gómez. La gente intentó justificar su actitud, fue cuando algunos mencionaron al puntero apodado "Nico" y luego comenzaron a retirarse pacíficamente del lugar. De manera disuasiva, en el lugar quedaron uniformados de consigna, que custodiarían el sector hasta la mañana de hoy.

El operativo incluyó a las diferentes fuerzas bajo la jefatura de la Estación de Policía Campana, el GAD y Defensa Civil.





El Comisario Inspector Gómez, anoche, cerrando el operativo y liberando al GAD.





Luego de que se parlamentara con los intrusos, estos se fueron retirando del lugar de manera pacífica.





Inicialmente, la toma fue protagonizada por vecinos del barrio 21 de Septiembre. Luego se sumó un grupo de San Cayetano.

