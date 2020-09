La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 27/sep/2020 Complicaciones luego de la intensa tormenta eléctrica del sábado







Un rayo cayó sobre el edificio de Boulevard Sarmiento y Becerra, donde funciona un Registro Automotor en su planta baja. También se cortó un cable de media tensión, dejando sin luz al sector de barrio Lubo y aledaños. La gran tormenta eléctrica de la madrugada del sábado dejó un inesperado e infrecuente saldo: un rayo impactó sobre la pared que protege el tanque de agua potable del edificio de Boulevard Sarmiento y Becerra, donde funciona el Registro Automotor Nro. 3 en su planta baja. El impacto no sólo dañó la mampostería (ver foto), sino que también comprometió cañerías y equipos instalados en el tope del edificio. Otro de los efectos de la tormenta fue la caída de un cable de media tensión en las inmediaciones de la Av. 6 de Julio y Ricardo Rojas, donde se encuentra el acceso a las terminales portuarias en área de El Tajiber. El inconveniente, que dejó sin luz por varias horas a los vecinos de los barrios La Argentina, Lubo y otros, fue subsanado por EDEN por la mañana. Algo similar sucedió en el barrio Héroes de Malvinas. La Municipalidad, a través de Defensa Civil, también desplegó cuadrillas de emergencia para liberar bocas de tormenta y evitar anegaciones tanto en el centro como en varios barrios de la periferia.

Un cable de media tensión en la Av. 6 de Julio salió de servicio por la tormenta, dejando sin luz a varios barrios del sector.





Un rayo impactó sobre la pared que protege el tanque de agua del edificio frente a la clínica Delta, dañando mampostería, cañerías y equipos.

#Ahora Se cortó una línea de alta tensión en Av. 6 de Julio (ex Larrabure) y Viola, camino de entrada a Tajiber, Defensa Civil y CP ??zona 5 a cargo de of. Sotila señalizan el lugar, la zona de Colectora Yaquemé, barrio Sarmiento, permanece sin suministro eléctrico pic.twitter.com/MLYV2P6w9O — Daniel Trila (@dantrila) September 26, 2020

