En nuestra edición del viernes, dábamos cuenta de un microbasural en progreso que se encontraba en el descampado de la ex Catema, sobre el ingreso al Tajiber, donde justamente cayó el cable de media tensión del que damos cuenta en la crónica principal. Nobleza obliga: nuestro reportero gráfico da fe que ayer sábado la pila de basura ya no estaba. Ahora esperamos que los vecinos hagan su parte y dispongan de sus desperdicios de manera adecuada.

RELACIONADO: Quejas Vecinales: Microbasural en progreso: Desde hace varios días comenzó a crecer una pila de basura en el ingreso del camino a El Tajiber. El lugar es el descampado de la Ex Catema, sobre el camino de ingreso…

Quejas Vecinales:

Microbasural reportado ya fue removido

