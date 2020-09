Los concejales destacaron el tablero de control que utiliza la Secretaría de Salud de la ciudad que mantiene los indicadores actualizados en tiempo real, algo que no sucede con el gobierno provincial. Los concejales de Juntos por el Cambio remarcaron la diferencia en la gestión de datos de pacientes con Covid-19 que existe entre el Municipio y el gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En este sentido, destacaron las estadísticas que está llevado a cabo el equipo de la Secretaría de Salud desde el inicio de la pandemia: "En Campana, los indicadores están al día y muestran los casos positivos y sospechosos, su geolocalización, y la ocupación de camas críticas, ya sea Covid o no". "El tablero de control del Municipio se actualiza constantemente y refleja con datos certeros la realidad que está atravesando la ciudad en cuanto a la enfermedad", sostuvieron los ediles. No obstante, tildaron de "irresponsable" a la actualización" de las cifras de fallecidos por Coronavirus en la provincia de Buenos Aires ya que "ha confiado la gestión de la pandemia a funcionarios de dudoso profesionalismo", señalaron. Y agregaron: "A seis meses de iniciada la cuarentena la cantidad de fallecidos en la provincia son 12.566 y no 8.983 como habían informado hasta la fecha. Este evidente ocultamiento de la información pública tiende un manto de sospechas sobre las autoridades sanitarias bonaerenses, que ocuparon gran parte de su tiempo en confrontar irracionalmente con el Gobierno de la Ciudad, en manipular cifras de fallecidos y en imaginar escenarios apocalípticos que jamás se cumplieron". "El anuncio de una herramienta para el registro de la información del Covid -19 en la Provincia, que actualizar los datos en tiempo real de contagiados, recuperados y fallecidos, genera una lógica expectativa luego de los errores difundidos", sostuvieron. Por último, instaron al gobernador Kicillof y a las autoridades del área de Salud a que "asuman sus responsabilidades con seriedad, sin improvisaciones ni mentiras. Los bonaerenses necesitan un gobierno a la altura de las circunstancias y no un elenco de relatores de una realidad imaginaria".

Bloque de JxC:

Remarcan la diferencia en la gestión de datos de Covid-19 entre el Municipio y la Provincia

