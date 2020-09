Brindan detalles sobre el funcionamiento de la Dirección de Discapacidad

Las autoridades del área explicaron que el único trámite que se realiza presencial es el Certificado Médico Oficial. Además, se gestionan solo por primera vez, el Certificado Único de Discapacidad y se habilitaron nuevamente servicios tales como la eximición de impuestos municipales y el pase de transportes provinciales. Este viernes, ante los medios de prensa, funcionarios municipales informaron detalles del actual funcionamiento de la Dirección de Discapacidad luego de que, a raíz de la pandemia, se vieran modificadas algunas tareas y se implementaran nuevas vías de contacto. La directora del área, Márgara Pons, comentó que actualmente solo se tramitan los Certificados Único de Discapacidad (CUD) que se gestionen por primera vez. Las juntas médicas se realizan con la frecuencia habitual. No obstante, se llevan a cabo mediante videollamada o llamado telefónico en el caso de que el paciente no cuente con la tecnología requerida. "Es importante recordar que la Agencia Nacional de Discapacidad –en este contexto de pandemia- determinó que todos los certificados cuyo vencimiento opere entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del 2020, se prorrogan automáticamente por el plazo de un año. Es decir, que contarán con 12 meses más de validez a partir de su actual fecha de vencimiento", detalló. Asimismo, informó que para agilizar la gestión del mismo, previamente podrán solicitarse vía mail (discapacidadmcampana@gmail.com) las planillas para iniciar el trámite. Solo deberá informarse la patología y diagnóstico en cuestión. El mail se responderá con la documentación necesaria para tal fin. En otro orden, Pons explicó que "en este momento el único trámite que se realiza de manera presencial es el Certificado Médico Oficial (CMO). En nuestra sede se creó un espacio para evitar que el vecino asista al Hospital Municipal para su realización". Asimismo, informó que el CMO solo se gestiona para acceder a la Pensión no Contributiva por Invalidez que se inicia en ANSES y no en el Municipio. "Para ello, el interesado deberá ser debidamente notificado de que el CMO es requerido por ANSES o la Agencia de Discapacidad. Cuando así fuere, el turno para tramitar el mismo se solicita personalmente en 25 de mayo 1117", comentó y agregó que "el vecino no venga espontáneamente sin haber sido notificado". Deberán presentarse con los estudios y el CUD que debe adjuntarse con la documentación. Finalmente, Pons informó que se rehabilitaron servicios que habían sido suspendidos por el aislamiento tales como la eximición de impuestos municipales y el pase de transportes provinciales. Por su parte, el subsecretario de Desarrollo Humano, Mariano Fiore, destacó que "durante el periodo de aislamiento se trabajó ininterrumpidamente para garantizar trámites imprescindibles y la atención a los vecinos". En este sentido, el funcionario destacó "todo el esfuerzo del equipo" que "siempre estuvo a disposición de la comunidad con la mejor voluntad para garantizar la atención". "En servicios esenciales tanto de discapacidad como de otras áreas de salud, es fundamental que no se interrumpa la atención y que siempre haya personal disponible para acompañar al vecino. Se hizo un gran trabajo para que así fuese, articulamos con el hospital y buscamos alternativas de contactos", cerró Fiore. SOBRE LA ATENCIÓN AL PÚBLICO La oficina de la Dirección de Discapacidad, ubicada en 25 de Mayo 1117, atiende de lunes a viernes de 8 a 13. No obstante, tanto Fiore con Pons coincidieron en destacar la importancia de que antes de acercarse personalmente al lugar se realicen consultas previas vía mail a discapacidadmcampana@gmail.com o telefónicamente al 448012. "Queremos evitar la continua circulación y presencia de vecinos en el lugar. La intención es reducir el riesgo de contagio de COVID 19. Por ello, aconsejamos usar esos canales alternativos de consultas y asistir a la oficina solo para realizar los trámites que obligan la presencialidad", completaron los funcionarios.

Mariano Fiore y Márgara Pons destacaron el trabajo del personal e informaron sobre qué gestiones se llevan a cabo en el lugar.





El equipo atiende al público de lunes a viernes de 8 a 13.



Brindan detalles sobre el funcionamiento de la Dirección de Discapacidad

