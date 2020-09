Campana sumó su segunda "Parada Inteligente" al recorrido del transporte público

Fue construida por estudiantes de la Escuela Técnica Roberto Rocca durante la edición 2019 del programa educativo GEN Técnico de Tenaris. Campana sumó durante los últimos días una nueva "Parada Inteligente", elevando el nivel de su infraestructura vinculada al transporte público gracias a la destreza y compromiso de sus estudiantes técnicos. El refugió que se instaló en la equina de Varela y calle Sívori fue realizado el año pasado en el marco del programa GEN Técnico de Tenaris por alumnos de 7º año de la Escuela Técnica Roberto Rocca, quienes meses más tarde serían los primeros egresados de esa institución desde su creación en 2013. "Nunca me imaginé haciendo algo así. Fue una linda experiencia porque nuevamente entró el trabajo en equipo: teníamos que hacer todo perfecto para que no falle ningún encastre, ninguna soldadura", recuerda Martinia-no Bianchi, uno de los protagonistas del proyecto, en diálogo con La Auténtica Defensa. GEN Técnico es el paragua de distintas iniciativas coordinadas que buscan acercar el perfil de los egresados técnicos a los requerimientos de las universidades e industrias. El proyecto tecnológico de Paradas Inteligentes les dio la chance a los jóvenes de ejercitar contenidos vistos en asignaturas como Dibujo Tecnológico, Diseño y Mecanizado, Montaje y Suministro de Energía, Comunicaciones Electrónicas, Energías Alternativas, Mantenimiento Eléctrico, Proyecto Integrador y Seguridad, Higiene y Protección Ambiental. Se construyeron un total de ocho refugios, cuatro para Campana y otros tantos para Zárate. El primero se instaló en la intersección de Sarmiento y Bertolini. Estuvo a cargo de estudiantes de la Escuela Técnica Nº1 "Luciano Reyes". "Las paradas contienen elementos tales como pantalla LCD, entradas USB para que las personas puedan cargar sus dispositivos electrónicos, botón antipánico, luz y asientos, entre otras cosas. Cuando nos contaron que íbamos a participar, me pareció una buen idea para poder aplicar los conocimientos adquiridos a los largo de los 7 años de cursada", comentó Estefanía Heidenreich, otra egresada de la ETRR. Los proyectos tecnológicos de GEN Técnico tienen una impronta sustentable y comunitaria. Los estudiantes que participaron de la edición 2018 construyeron una embarcación solar para conectar a los vecinos isleños con el continente. Y los refugios que se están instalando en este 2020 alimentan sus funcionalidades con el mismo tipo de energía. "Genera orgullo pasar y decirle a la familia que esa parada la hicimos con los chicos en la escuela. No solo la nuestra, también la que está en la capillita de la plaza 1º de mayo. Fue un proyecto que conllevó sus contratiempos, pero también muchas risas, fue muy divertido", aseguró Martiniano. Por su parte, Estefanía ve el refugio instalado y valora no solo los conocimientos puestos en práctica sino también "haber aprendido a organizarnos como equipo, a trabajar en conjunto e intercambiar ideas para ver cuál era la mejor solución, pensando en los tiempos para llegar a término, las responsabilidades de cada uno y el compañerismo para darnos una mano entre todos". Ludovico Grillo, director de la ETRR, destacó el "impacto real" del proyecto educativo al "optimizar las comodidades y condiciones de seguridad de los pasajeros del transporte público en Campana". "Es un orgullo ver materializado los proyectos que los estudiantes desarrollan con tanto esfuerzo y empeño", expresó.

La nueva "parada inteligente" se instaló en Varela esquina Sívori. Nueva charla a la comunidad Este jueves Tenaris brindará una nueva Charla a la Comunidad en la que compartirá los principales proyecto desarrollados junto a Campana y Zárate durante el último año. Javier Martínez Álvarez, presidente de Tenaris para Cono Sur, estará a cargo de la charla que, debido a las restricciones por la pandemia, será a través YouTube. Además, se informó que el destacado periodista Luis Novaresio será el invitado especial. La charla es este jueves a las 17 horas. Se puede seguir a través del canal de YouTube "Tenaris Argentina".

Campana sumó su segunda "Parada Inteligente" al recorrido del transporte público

