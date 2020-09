27 de septiembre. Aniversario de la creación de la Escuela de Educación Especial N°501 "Dora B. De Maestri". Como si fuera hoy, recordarán los que evoquen, aquel día en que la necesidad clamaba "el camino hacia lo posible". Hasta ese momento, solo se contaba con una escuela en la lejana ciudad de Luján; fue entonces -como seguramente no escribirá nunca la historia- que un puñado de anónimos y otros reconocidos ciudadanos de nuestra comunidad ofrecieron su tiempo para fundar la idea. Si la Educación era y es un derecho, en ese momento no se contaba con el espacio adecuado para cumplir con la tarea de educar a los alumnos que por ese entonces lo requerían; tiempos en que la discapacidad se hacía ver, se desvelaba de lo oculto y demandaba un espacio. Fue así que el 27 de septiembre del año 1965 abre sus puertas la "Escuela de Educación Diferenciada Múltiple de Campana" en el antiguo e histórico edificio de la escuela de Formación Profesional Nº 1, ubicado en Rivadavia 355; contando con un director y tres grupos pedagógicos. Era inevitable, en una ciudad en crecimiento, que se creara la institución educativa que abrigaría a los niños y niñas que requerían Educación, en el paradigma de la "educación diferenciada". Escuchando historias de algunos de los docentes, directores de vocación y desempeño ejemplar que transitaron sus aulas, me narraron que: fue por iniciativa de un director quien junto a un grupo de padres, comenzaron a gestionar un nuevo lugar. En 1967 la matrícula demandó pasar a otro edificio ubicado en la calle Mitre (entre Paso y Arenales). El derrotero y visión de las familias, se convertían en actos meritorios; fue así que en el año 1970 se donan los terrenos para la construcción del actual edificio ubicado en la Av. Ameghino al 675. Y si el camino dejó huellas de luchas para señalar lo diferente de lo desconocido; así también el crecimiento permanente y destacado de la actual Dirección de Educación Especial de la Provincia de Buenos Aires. El paradigma actual demanda de los educadores formarse en valores y capacitación de saberes técnico-profesionales acordes al contexto y las necesidades de los niños, niñas y jóvenes que transitan los diferentes niveles y modalidad de la Educación. Las trayectorias educativas de los alumnos se construyen en la base de los derechos alcanzados y el permanente encuentro – desencuentro de la realidad social. Entender que, como en los inicios de la historia que en estas líneas reseñamos, es la diversidad, la realidad que requiere mayores esfuerzos, intervenciones individuales y colectivas, acuerdos y decisiones tendientes a cumplir las normativas vigentes. Es a partir del alcance de la "Educación Inclusiva" donde hoy se construye la pedagogía en movimiento y los alumnos acompañados por los docentes bajo la supervisión de proyectos educativos corresponsables, concurren a los jardines de infantes, escuelas de nivel primario y secundario. Los desafíos, nos exigen -docentes todos- repensar estrategias pedagógicas y sociales para cumplir los contenidos curriculares de cada uno de los alumnos en la inclusión del universo escuela. Nos asigna la responsabilidad de pensar en el desarrollo integral de las niñas, niños y jóvenes. En el contexto de emergencia sanitaria que atraviesa nuestro país y el mundo, las escuelas continúan trabajando en las propuestas de Continuidad Pedagógica; mediante los nuevos modos de enseñar y de aprender de los docentes, alumnos y sus familias. La adaptación al cambio impensado, merece el reconocimiento de todos los que hacen de la educación un espacio posible. La necesidad de igualdad es guía y se hace presente en cada momento. Desde la dirección de la Escuela de Educación Especial Nº501, quiero agradecer a todos los que a través de la historia pensaron en crear espacios, fundar, trabajar, contribuir, cooperar, enseñar, acompañar, comunicar. A las autoridades del Distrito Educativo Campana, a las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, a los cooperadores, a los integrantes de los equipos de conducción, Docentes, Profesores, Equipos Técnicos-Docentes, auxiliares, alumnos y ex alumnos, familias y principalmente a la comunidad educativa de la historia que se escribe hoy. Poniendo en valor la articulación en la dimensión y alcances que lo requieran, ampliando el recorrido que naciera en el año 1965, continuaremos forjando espacios de educación inclusiva, protegiendo el derecho a la educación de los niños, niñas y jóvenes en nuestra comunidad. Lic. Miriam Stecconi - Directora Escuela de Educación Especial Nº501 - Distrito Educativo Campana - educación.especial.501.campana@gmail.com







El camino hacia lo posible

Por Lic. Miriam Stecconi

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar