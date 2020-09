Roberto Carpano

Una propuesta para salir de la crisis post pandemia de las organizaciones sociales y el Frente de Todos. El proyecto de ley fue presentado por Juan Carlos Alderete, diputado nacional del PTP en el Frente de Todos, y dirigente nacional de la CCC. En la Escuela Amarilla de La Matanza, sede nacional de la CCC, se presentó el proyecto de Ley de "Tierra, Techo y Trabajo" que se propone realizar 375.000 soluciones habitacionales, generar 1.5 millones de puestos de trabajo directos y 1.5 millones de puestos de trabajo indirectos. Es una propuesta para enfrentar la crisis post pandemia que logró unir a todo el campo popular. En el acto estuvieron presentes todas las Organizaciones Sociales que conforman los Cayetanos, y todos los sectores del Frente de Todos. Hablaron los Diputados Nacionales Andres "Cuervo" Larroque, Sergio Massa, Nicolas Rodriguez Saa, José Luis Ramón, Cacho Bárbaro, Leonardo Grosso, Verónica Lia Caliva, Federico Fagioli, Nicolás Rodriguez Saa, Hector "Gallego" Fernández, Mirta Tundis y la Diputada Provincial bonaerense Patricia Cubría, y el ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo. Como expresó Juan Carlos Alderete durante el acto: "…está demostrado que la enorme organización de amplios sectores populares, de los descartados de este sistema perverso, no solo luchamos, no solo nos organizamos en el barrio, también hacemos política y tenemos programa para trasformar esta Argentina. Este proyecto dejo de ser de la CCC, lo vengo diciendo hace mucho tiempo, este proyecto se transformó en el de todas las organizaciones sociales, este proyecto se transformó en el de todo el bloque del Frente de Todos, porque el Frente de Todos se va a dar una política para ir a la solución de los problemas de los más humildes y de los trabajadores de nuestra querida patria." En Argentina y América latina, las tierras están en manos de unos pocos, cuando hablamos de tierra nos referimos a un derecho legítimo, un pedazo de tierra para vivir y trabajar. Resolver el derecho a la vivienda, al techo, para que no haya más hacinamientos de millones de familias, como vemos en los asentamientos, en las villas y los barrios populares. Las organizaciones sociales desde su nacimiento, pelearon y seguirán peleando por trabajo para todos los que habitan nuestro suelo. Necesitamos desarrollar una amplia campaña de apoyo para que este proyecto se convierta en ley, y resuelva la problemática tan sentida de vivienda y trabajo dignos. Roberto Carpano - Miembro de la Dirección del Partido del Trabajo y del Pueblo

