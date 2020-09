La vicepresidenta del Frente Grande de Campana, Angélica Torreyra, participó de un encuentro virtual con sus pares y representantes de género del partido para trazar una agenda de trabajo sobre el tema. Además recordó que este lunes es el Día de acción global por la despenalización del aborto, "Queremos visibilizar, una vez más, la necesidad de contar con una ley de interrupción voluntaria del embarazo en nuestro país". El pasado lunes 21 de septiembre las presidentas y vices del Frente Grande de la provincia de Buenos Aires, participaron de un encuentro virtual organizado por Silvia Zaballa, Secretaria de Mujeres, género y diversidad del Frente Grande de la Provincia de Buenos Aires, e Inés Rosendi Subsecretaria. Por parte del Frente Grande Campana, estuvo presente su vicepresidenta Angélica Torreyra. Se trabajo para delinear una agenda de género, con asambleas distritales. "Queremos propiciar la participación de todas las compañeras y compañeros, para diagramar acciones desde la secretaría que apunten a las distintas realidades vividas por las regiones en cuestiones relativas a mujeres y disidencias. Coincidimos en que no podemos postergar más las necesidades de las mujeres y disidencias". Además sentenció "Nosotras, quienes integramos el Frente Grande, contemplamos el feminismo como un movimiento político que busca el mayor grado de liberación y bienestar de las personas en comunidad, la atención a las problemáticas vividas por las mujeres y las disidencias - problemáticas que se complejizan por situación económica, edad, lugar de procedencia, nivel educativo, etc.- tienen un lugar fundamental en la construcción de opciones o caminos alternativos frente a las propuestas individualistas y simplistas de la lógica neoliberal de Juntos por el cambio". En este sentido, desde el Frente Grande local recordaron que mañana - 28 de septiembre - es el día de acción global por la despenalización del aborto en América Latina. Esta fecha fue establecida en el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, realizado en noviembre de 1990 en San Bernardo, provincia de Buenos Aires. "Queremos visibilizar, una vez más, la necesidad de contar con una ley de interrupción voluntaria del embarazo en nuestro país. Además de resaltar que en los casos donde el aborto legal está permitido (violación, riesgo en la salud), muchas veces no se cumple en razón de la falta de conocimiento de tal posibilidad y/o de los obstáculos interpuestos por el propio personal de las instituciones de salud y de la justicia". "Iniciando la tercera década del siglo XXI en Argentina seguimos esperando una ley, a estas alturas casi inevitable. Y su inevitabilidad se debe, entre muchas razones, entre ellas, la necesidad de hacer justicia con las mujeres pobres que no pueden acceder a la práctica de modo seguro en una clínica u hospital y que corren riesgo de morir o de padecer secuelas físicas, mientras sabemos que quienes cuentan con el dinero sí acceden, por lo que significaría en cierto modo una reparación en términos de clase" continuó. Asimismo, Torreyra, concluyó "Es importante que, desde el Estado proclamado laico, se legisle para toda la población y no para sectores religiosos fundamentalistas. Las mujeres y las personas con capacidad de gestar lo exigen, en tanto se niegan a seguir siendo tratadas como objetos de intervención y no como sujetas o sujetos de derecho con capacidad para decidir. Desde nuestro partido reafirmamos: Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir".





Angélica Torreyra, vicepresidenta del Frente Grande de Campana.



Angélica Torreyra:

"No podemos postergar más las necesidades de las mujeres y disidencias"

