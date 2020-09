Los concejales Axel Cantlon y Celeste Palavecino solicitaron mejorar la calidad del agua que consumen los vecinos donde no hay agua de red colocando tanques cerrados de 1000 litros. "En Campana todavía hay muchas zonas donde los vecinos no tienen agua potable de red y en muchos casos deben ser abastecidos por un camión que les deja el agua en tambores que están a la intemperie y esa agua es la que utilizan para el consumo de sus familias", explicó Celeste Palavecino. "Estos recipientes quedan expuestos a la intemperie reduciendo sensiblemente las condiciones de salubridad y potabilidad del agua, incrementando el riesgo de contraer enfermedades por el consumo de esa agua". "Por eso estamos solicitando que el municipio coloque tanques tipo BIN de 1000 litros para uso comunitario en las zonas donde no hay agua corriente, para que no quede expuesta a la intemperie", agregó. Respecto al servicio del vital elemento, aseveró: "El acceso al agua potable es un derecho humano fundamental reconocido por le Organización de las Naciones Unidas establecido en Resolución 64/292 la cual reconociendo la importancia de disponer de agua potable y saneamiento en condiciones equitativas como componente esencial del disfrute de todos los derechos humanos". "En la Provincia de Buenos Aires la Ley Nº 14.782 reconoce el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano esencial para la vida. Por Derecho Humano al Agua se entiende el derecho de todas las personas a disponer oportunamente de agua suficiente, salubre, aceptable y accesible para el consumo y el uso personal y doméstico" expresó la edil. "Además, el agua constituye un elemento fundamental para la higiene personal, que adopta especial relevancia en medio de la pandemia del COVID-19 donde una de las recomendaciones principales emanadas del Estado y de los expertos es el constante lavado de manos para evitar el contagio", concluyó.

