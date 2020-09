Axel Cantlon

Desde el año 2009 desde nuestro espacio venimos sosteniendo la necesidad de acordar una política que permita equilibrar grandes desarrollos con el cumplimiento de los requerimientos mínimos ambientales. En este último tiempo estuvo en debate el tema de la relocalización de LAND NORT, una empresa que ya habría quedado demostrada su impacto negativo al medio ambiente local; y también la rezonificación del Tajiber para desarrollo industrial y otras que podrían afectar el parque nacional y los humedales. En ese sentido, nos resulta grato decir que nuestro espacio político fue el único que mantuvo las mismas posturas con relación a los grandes desarrollos industriales locales y su relación con el medio ambiente. Desde nuestro espacio político en el HCD con el bloque de la UCR (desde el año 2011 hasta el año 2017) y el bloque UV Calixto Dellepiane (desde el año 2017 en adelante) junto a los ex concejales Beto Bonola, Carlos Gómez, y los actuales Rosa Funes, Celeste Palavecino y Alexis Twyford; SIEMPRE fuimos la voz que planteaba la necesidad de equilibrar el desarrollo con el ambiente y los recursos naturales de nuestra ciudad; SIEMPRE manifestamos que para dar garantías en materia ambiental a las propuestas industriales, era necesario un acuerdo unánime de todos los sectores políticos, que defina que radicaciones industriales queremos darles preferencia en nuestra ciudad y cuáles son los requisitos mínimos que debemos garantizar en materia ambiental; y de esa manera podemos definir un límite al oficialismo de turno que proteja a nuestra ciudad de los grandes intereses económicos que siempre torcieron el brazo de los oficialismo de turno, porque esto no es sólo en esta gestión municipal. Para evitar que los reclamos ambientales sean una quimera, es necesario unir a todas las fuerzas políticas en un compromiso y que no sean sólo los partidos que están fuera del gobierno aquellos que planteen la defensa del medio ambiente o la reparación, y los oficialistas sean los que justifiquen el desarrollo a cualquier precio y sin condicionamientos. Si hacemos un poco de memoria, y repasamos un poco la política local de los últimos 20 años -sacando a nuestro espacio político que nunca participó de la gestión de gobierno- podemos rememorar el tratamiento de la cuestión del pasivo ambiental de la Esso que -hace menos de 10 años- se vendió en millones de dólares a los Bulgheroni y la empresa americana no dejó ni un centavo en Campana de esa venta a cambio de la reparación y/o remediación de los recursos naturales por el pasivo ambiental que nos dejó en nuestra ciudad. En ese momento, los que hoy son oficialismo demandaban el cuidado del medio ambiente y la reparación ambiental junto a nosotros en la defensa de un desarrollo sustentable de Campana; y por su parte, el PJ -que en ese momento era gobierno- hizo silencio y nada reclamó del pasivo ambiental ni cuestionó el pasivo ambiental. Es más, ese mismo gobierno luego de venta, habilitó a la nueva empresa AXXION a triplicar su producción poniendo en mayor riesgo nuestro ambiente. Lo mismo sucedió en el gobierno anterior con la radicación de industrias como Petromining. Esa empresa es un gran depósito de fuel oil y se instalaron en Campana el último gobierno del PJ al lado del Tajiber y en esa época, los que hoy son oposición, nada dijeron respecto a los humedales y el medio ambiente; y los que hoy son oficialismo renegaban del gran impacto al medio ambiente que estábamos sufriendo. Un tema aparte, fue el cambio de la Reserva Estricta Otamendi al Parque Nacional Ciervo de los Pantanos. El régimen jurídico de la Reserva estricta es mucho más riguroso en materia ambiental que un parque nacional; y ese cambio que fue sólo rechazado por nuestro bloque en el HCD, fue apoyado por ambos partidos políticos que gobernaron los últimos 8 años; porque había sido iniciado por el PJ y finalizó su cambio de régimen jurídico en esta última gestión municipal. Hoy se cambiaron los roles, y los que antes eran gobierno y no decían nada, hoy plantean un desarrollo sustentable y el cuidado del ambiente; y los que están en el oficialismo avanzan con grandes desarrollos sin limitaciones ni pautas que aseguren a nuestra ciudad la protección de garantías mínimas del cuidado ambiental. Lo que quiero decir con estos hechos que son reales, y pueden cotejarlos con lo que cada partido ha manifestado a través de sus concejales en el HCD; demuestra que los intereses económicos de los grandes desarrollos son muy fuertes y que el que está en el poder no piensa en garantizar el ambiente de nuestra ciudad y los recursos naturales de nuestros ciudadanos; tal vez pone prioridad al empleo que puede generar sin medir las consecuencias futuras. Por todo ello, es inevitable e imprescindible que, entre todos los partidos políticos, pongamos reglas claras para los desarrollos económicos de gran envergadura en nuestra ciudad; y definamos también que tipo de radicaciones industriales queremos en Campana para el futuro, fomentando -tal vez- industrias menos contaminantes que las petroquímicas -como pueden ser las tecnológicas o la metalmecánica-; de manera de terminar con esta demagogia donde se cambia de opinión, según el lugar que ocupo en la política local. Es importante establecer reglas consensuadas para lograr que quien gobierna, con una mayoría simple, pueda avanzar pero con límites claros que permitan cuidar y garantizar las exigencias mínimas en materia ambiental y de recursos naturales; y también que fijen pautas para la reparación y/o remediación de los daños provocados. Si la dirigencia política de Campana sólo se va a ocupar de manifestarse a favor del medio ambiente y el cuidado de los recursos naturales sólo cuando están en el llano, y se olvidan cuando están en el poder, sin duda, estamos ante un gran problema que no tiene solución.

Opinión:

Los gobiernos locales nunca defienden el ambiente

Por Axel Cantlon

