Expresó el Consejero Escolar del Frente de Todos Alejo Sarna, quien aseguró que "La pandemia genero grandes problemas económicos, sociales y financieros, pero eso no fue un impedimento para que desde el Gobierno Nacional y el Provincial se pueda poner en marcha el plan". El Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios volvió a ponerse en marcha, y Alejo Sarna, referente del Frente de Todos Campana y Consejero Escolar destacó el inicio del programa. En relación a ello, Alejo Sarna sostuvo que "El Fines surgió con el objetivo de poder saldar una deuda del estado con cientos de vecinos y vecinas que por diversas razones no pudieron terminar sus estudios escolares. Muchas veces la situación económica obligó a que muchas y muchos tuvieran que dejar la escuela para salir a trabajar, y poder así ayudar a la economía familiar. Por esto es muy importante que, aún durante la pandemia, se haya podido retomar el Fines para que aquellos que necesitan terminar sus estudios puedan hacerlo, ahora desde sus casas". Para finalizar, Alejo Sarna aseguró que "La pandemia genero grandes problemas económicos, sociales y financieros, donde hubo una abrupta caída en la recaudación, pero eso no fue un impedimento para que desde el Gobierno Nacional y el Provincial se pueda poner en marcha el Fines en virtud de garantizar el derecho al acceso a la educación para todas y todos. El Fines es una gran oportunidad, y celebramos que muchas y muchos campanenses puedan acceder a esta política pública".

Alejo Sarna, referente del Frente de Todos Campana y Consejero Escolar



Alejo Sarna:

"El fines es una gran oportunidad para la finalización de los estudios"

