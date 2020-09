Lanzaron el Programa Acompañar

Brindará acompañamiento integral y asistencia económica a personas en situación de riesgo por violencia de género en todo el país. "Es el equivalente a un salario vital y móvil por 6 meses. El plan será implementado en articulación con la ANSeS y a través de convenios que se firmarán con las provincias y los municipios para articular las unidades de acompañamiento", señaló la Diputada Soledad Alonso. Este viernes y desde la residencia de Olivos el presidente Alberto Fernández presentó el programa "Acompañar" que brindará acompañamiento integral y asistencia económica a personas en situación de riesgo por violencia de género en todo el país. El plan prevé la transferencia de valores equivalentes al Salario Mínimo, Vital y Móvil que se entregarán por un periodo de 6 meses consecutivos a mujeres y personas LGBTI+ en situación de riesgo por motivos de género, quienes contarán con acompañamiento integral y acceso a dispositivos de fortalecimiento psicosocial. "El programa Acompañar forma parte del Plan de Acción contra la Violencia de Género 2020-2022 desde el que se impulsa una serie de políticas públicas orientadas a que las personas más afectadas por esa problemática puedan desarrollar un proyecto de vida autónomo. En este caso, la asignación es el equivalente de un salario vital y móvil por 6 meses. El plan será implementado en articulación con la ANSeS y a través de convenios que se firmarán con las provincias y los municipios para articular Unidades de Acompañamiento", comentó al respecto la diputada provincial de nuestra ciudad, Soledad Alonso. En el mismo sentido, la Lic. Alonso señaló: "Le vengo diciendo desde enero y no me voy a cansar de repetirlo: es la primera vez que tanto en la Nación como en la Provincia tenemos Ministerios dedicados a las problemáticas de la mujer y las diversidades. Creo que es algo que todos los argentinos y las argentinas tienen que tomar nota de eso. Personalmente, me enorgullece formar parte de un gobierno que instale la perspectiva de género como política de Estado. Con este programa en particular, estamos dando una respuesta integral a esa mujer maltratada que necesita ser acompañada, orientada y contenida por el Estado para volver a empezar".

“El plan será implementado en articulación con la ANSeS y a través de convenios que se firmarán con las provincias y los municipios", comentó la Lic. Alonso. EL PROYECTO DE LEY DE ALONSO A fines de julio, la cámara baja bonaerense dio media sanción a un proyecto de Ley impulsado por la diputada Alonso que propone incluir en las facturas de servicios públicos una leyenda recordando la existencia de la línea telefónica 144, dedicada a la contención y asistencia de víctimas de violencia de género. "Su objetivo es sumar una nueva herramienta al conjunto de políticas públicas que la Provincia está llevando adelante para detectar y erradicar la violencia por cuestiones de género (…) Desde ya que estoy muy orgullosa que se haya votado por unanimidad, y tengo esperanzas que no encuentre oposición en el Senado cuando sea tratado", señaló Alonso en aquella oportunidad.

Lanzaron el Programa Acompañar

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar