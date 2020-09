Sergio Roses

El turismo es un sector económico que abarca múltiples industrias (hospitalidad, gastronomía, esparcimiento, Cultura) y cuya profesionalización y especialización ha ido generando diversos formatos o tipos a lo largo de su evolución histórica. En este sentido, una de sus variantes, el turismo de cercanía, se puede definir de muchas formas pero se puede resumir en que consiste en una mínima movilidad, con trayectos y distancias cortas. La dinámica del turismo de cercanía involucra estancias cortas o, muchas veces, recorridos que se completan dentro de un mismo día. El potencial de una localidad radica, por el lado de la demanda, en su distancia con los grandes aglomerados urbanos y, por el lado de la oferta, en los atractivos de la ciudad, su accesibilidad e infraestructura turística. Campana, una ciudad orgullosa de su tradición industrial, ha concentrado su desarrollo en los sectores tradicionales de industria, especialmente química, petroquímica, metalmecánica y, más recientemente, logística. En todos los casos con un importante sector de servicios profesionales. Esta realidad, no ha opacado el desarrollo endógeno de otro sector, más vinculado a la producción primaria, como el forestal, que se ha consolidado e innovado, incorporando tecnología para constituirse en un eje destacado dentro de la industria forestal nacional. En este entramado productivo, el potencial de nuestra ciudad para el turismo ha quedado relegado. Llegó la hora de repensar nuestra ciudad y su capacidad de generar una oferta turística con base en la cercanía, que sea atractiva para el visitante y que potencie los factores identitarios de los que vivimos aquí, aspectos que hacen a la calidad de vida del residente y al atractivo de la ciudad para radicarse, invertir y trabajar. Este último aspecto, en el contexto del cambio de paradigma del trabajo, donde los hogares se transforman en lugares de trabajo, va a ser clave para radicar el talento que hace que la economía progrese. El turismo tiene el potencial de generar una gran cantidad de oportunidades laborales, en múltiples sectores y con distintos niveles de calificación. Es el impulso que nuestra ciudad necesita para apuntalar el empleo (especialmente el empleo joven), el comercio y los servicios. Trabajar en una agenda turística requiere, entre otros aspectos, de armar recorridos y relatos que cuenten la historia y el presente de la ciudad, promover y difundir sus circuitos, promocionarla como destino de cercanía y trabajar para que los emprendedores de la cadena de valor del turismo capitalicen las oportunidades. Requiere también de formar recursos humanos para el sector y promover una cultura de hospitalidad en nuestra comunidad. En este contexto, pensar lo nuevo es pensar de nuevo. Las expectativas vacacionales tradicionales (playas, montañas, viajes al exterior, etc.) en situación de esta pandemia son realmente escasas. Es la oportunidad para incrementar la llegada de visitantes a nuestra ciudad, para que la conozcan y disfruten y fortalecer todas las actividades económicas que rodean a este tipo de turismo posible. Es probable que aún no tengamos toda la infraestructura para capitalizar al máximo las oportunidades del presente, algo que constituye una tarea de mediano y largo plazo. Pero la ciudad se enclava en una zona con muchos recursos naturales y una rica historia, que resultan atractivos y cercanos para las poblaciones de las grandes urbes. La propuesta gastronómica será otra vertiente de atracción que, con los cuidados necesarios, fortalecerá al sector. Desarrollemos iniciativas. La creatividad es un imperativo en las actuales circunstancias y la historia económica de nuestra ciudad demuestra que los campanenses tenemos un talento para convertir las crisis en oportunidades. Sergio Roses - contacto@sergioroses.com.ar

Opinión:

La importancia estratégica del turismo para Campana

Por Sergio Roses

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar