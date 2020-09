Ayer se reportaron 11.249 nuevos contagios. Además, se informaron 337 muertes y las víctimas fatales treparon a 15.543. El Ministerio de Salud de la Nación confirmó ayer 11.249 nuevos positivos de coronavirus y, de esa manera, Argentina alcanzó 702.484 casos totales desde que comenzó la pandemia. De esa cifra, 130.452 se encuentran activos y 556.489 son pacientes que se han recuperado. En el detalle por jurisdicciones, la provincia de Buenos Aires indicó 4.480 nuevos contagios (acumula 398.915), mientras la Ciudad de Buenos Aires sumó otros 917 (122.660). Así, entre estos dos territorios reunieron ayer el 48% de los casos registrados en el país; por lo que la mayoría de los nuevos infectados se dieron en "el interior". Por fuera de Buenos Aires se reportaron 5.852 positivos, con la provincia de Córdoba transformándose hoy en el segundo distrito con mayor cantidad de casos: ayer informó 1.867 y acumula 27.633. En tanto, en Santa Fe se registró una merma de 400 casos respecto al jueves: confirmó otros 1.311 y ahora acumula 35.851. El resto de las provincias se mantienen encabezadas por Mendoza (656 ayer; 22.483 totales) en una lista que continuaba ayer por Salta (301; 11.253), Tucumán (249; 12.129), Río Negro (243; 11.718), Jujuy (209; 15.205), Neuquén (180; 7.155), Chaco (160; 8.067), Entre Ríos (146; 6.956), Santa Cruz (125; 4.380), Tierra del Fuego (102; 3.642), Santiago del Estero (71; 2.889), La Rioja (22; 4.496), Corrientes (12; 1.014) y San Luis (11; 1.096). El listado se cierra con las cinco provincias que menor cantidad de casos han reportado hasta el momento: Catamarca (4; 205), Formosa (2; 104), La Pampa (2; 684) y San Juan (2; 558). Por su parte, Misiones (82 totales) no agregó contagios a su estadística. CAMAS UTI A su vez, el Ministerio de Salud de la Nación informó ayer que 3.633 personas que contrajeron Covid-19 se encuentran internados en todo el país (+38 respecto al viernes). Al mismo tiempo señaló que la ocupación total de camas adulto de terapia intensiva está al 61,5% en el orden nacional (-0,2%); y al 66,7% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (+0,5%). 337 MUERTES La cartera sanitaria indicó ayer que se registraron otras 337 muertes en el país, por lo que las víctimas fatales en Argentina llegaron a 15.543 (cifra que todavía no contiene 3.459 muertes que fueron anunciadas por la provincia de Buenos Aires, pero no fueron reportadas al sistema nacional). De acuerdo a los datos cargados en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA), de los 337 decesos anunciados ayer, apenas 23 ocurrieron el propio sábado, mientras que 42 se dieron el viernes y 65 en las 48 horas anteriores al informe. En tanto, en el detalle por territorios, de los 337 fallecidos señalados ayer, 153 se indicaron en la provincia de Buenos Aires y 59 en la Ciudad de Buenos Aires. El resto se cargó en Jujuy (19), Córdoba (18), Salta (15), Santa Fe (15), Mendoza (14), Neuquén (5), Santa Cruz (5), Chubut (3), San Juan (3), Santiago del Estero (2), Chaco (2), Entre Ríos (2), La Pampa (1) y Río Negro (1).

ESTE SÁBADO, EL 52% DE LOS CASOS DEL PAÍS SE REGISTRARON POR FUERA DE BS. AS.



Coronavirus:

Argentina superó los 700 mil casos totales

