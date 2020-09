Efemérides del día de la fecha, 27 de Septiembre

DÍA DE LA CONCIENCIA AMBIENTAL Instituido mediante la Ley Nº24.605 en el año 1995, en este día se recuerda a las víctimas de la "Tragedia de Avellaneda" acontecida en el año 1993. La misma fue causada por dos empresas que derramaron ácido sulfúrico y sales de cianuro en las cloacas; estas sustancias se mezclaron produciendo gas cianhídrico, veneno letal, que ascendió a la superficie y atravesó la rejilla de la casa de la familia Guim. Esto provocó la muerte de Manuel Guim, su esposa María Ángela, su hijo Horacio Guim, su esposa Rosa Scala y el personal de salud que fue a socorrerlos, la doctora Bibiana Otero, el enfermero Orlando Cáceres y el camillero Roberto Voytezko. En lo que respecta a la conciencia ambiental "se trata básicamente de actuar con respeto, compromiso y responsabilidad hacia el lugar que habitamos y hacia quienes nos rodean". Por lo cual en esta jornada se reflexiona acerca del cuidado del medio ambiente y se impulsan acciones para protegerlo. En los últimos años, problemas como la contaminación, el cambio climático y la extinción de especies ha tomada más relevancia en la agenda pública, no obstante, todavía falta mucho trabajo para reducir el daño que se le causa al medio ambiente. WALTER SAMUEL DEBUTA EN BOCA La carrera futbolística de Walter Samuel inició en las inferiores delClub Atlético Argentino (Firmat, Santa Fe). Luego vistió la camiseta de Newell´s Old Boys, con la que debutó profesionalmente a los 18 años en el empate 1 a 1 contra Banfield en la Fecha 13 del Clausura 1996. Su gran desempeño en el equipo rosarino y la Selección Sub-20, con la cual se consagró campeón del Mundial Malasia 1997, llamaron la atención de Boca que decidió incorporarlo al plantel: "fue todo muy rápido lo que viví en Boca. El día que cerraba el mercado de pases, estaba tomando mate con Facundo Quiroga y Aldo Duscher cuando me llamaron de la sede de Newell´s y me dijeron que me quería Boca. Y salimos corriendo para Buenos Aires, con una gran ilusión, porque además vengo de familia de Boca, y yo soy hincha de Boca" le comentó a "Olé". Su debut fue contra Estudiantes de La Plata en la Fecha 6 del Apertura 1997; ingresó en el segundo tiempo en reemplazo de Néstor Fabbri y, pese a su gran actuación, se tuvo que conformar con el empate 0 a 0. No obstante, su consagración llegó el año siguiente con Carlos Bianchi como director técnico del "Xeneize"; ese mismo año convirtió su primer gol en la victoria 3 a 0 contra Platense en el Torneo Apertura 1998. Haciendo una increíble dupla con Jorge Bermúdez, Samuel se consagró campeón de ese mismo campeonato, del Torneo Clausura 1999 y la Copa Libertadores 2000: "yo recuerdo todo. Los campeonatos, el primer título, que hacía tiempo que Boca no salía campeón. La vuelta en la Bombonera fue increíble. El récord. Ese grupo hizo muchas cosas. No sólo un gol me dejó Boca [refiriéndose al recordado gol que convirtió contra el América de México en la Copa Libertadores], me dejó muchísimo". SE LANZA "CAUTIVO" Un día como hoy en el año 2005, Chayanne lanzaba su undécimo álbum: "Cautivo." Tras el éxito de "Sincero" (2003), el cantante puertorriqueño regresó al estudio de grabación con la idea de mezclar su estilo romántico con el pop y el dance-pop. El resultado fue el aclamado disco que le valió dos nominaciones a los Premios Grammy Latinos en las categorías "Álbum del Año" y "Mejor Álbum Pop Vocal Masculino." En cuanto al título del mismo, Chayanne expresó: "estoy cautivado por la vida, por mi carrera, por la familia, por lo que hago. Es algo que estoy viviendo." Entre las canciones se encuentran "Te echo de menos", "No te preocupes por mí", "No sé por qué" y "Me llenas de ti".

Efemérides del día de la fecha, 27 de Septiembre

