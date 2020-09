P U B L I C







Dos personas recibieron la noticia de que habían heredado una fortuna, pero para obtenerla debían viajar a un país lejano… Ambas se encontraban en mala situación económica, aunque cada una poseía una propiedad, que si era vendida cubriría los gastos del viaje. Al final de la historia, sólo una recibió la herencia. Una pensó de este modo: "Si vendo mi propiedad y luego ocurre algo inesperado, ¡habré perdido todo! La otra creyó, en todo y en aquel que le hizo la promesa y fue movida por la Fe. Esta es la Fe que describe la biblia: "Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve" (Hebreos 11:1). Ser heredero del cielo, es la cosa más valiosa que por la fe podemos obtener. ¡Hay buenas noticias para la humanidad! La herencia de Dios es salvación y vida eterna. "Porque ¿Que aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, y perdiere su alma?"(Marcos 8:36). Quien recibió la herencia se despojó de sus bienes para obtener su pasaje. Quizás usted, para obtener su pasaje al cielo, deba despojarse de alguna creencia errada, y seguir las indicaciones de Dios en su manual, "La Biblia". Dios dice: "Ciertamente no hay hombre justo en la tierra, que haga el bien y nunca peque (Efesios 7:20) ¿Entonces quién podía pagar la deuda de la humanidad? La Biblia dice: "El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios" (1ra Pedro 3:18)… "Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios"… (2da Corintios 5:21) "Justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira" (Romanos 5:9) ¿Cómo puede un culpable revertir su situación? El resultado de la obra de Cristo efectuada en la cruz declara justo al pecador que cree esta verdad. Todos o casi todos, conocen esta historia, pero pocos creen en el resultado de ella. Y es precisamente la Fe en el resultado, lo que nos autoriza a llamar a Jesús: Mi Salvador. ¡Cuidado! Usted puede creer en la historia de Jesús, y, aun así, estar trabajando y esforzándose para obtener por sus propios medios el resultado, que es la salvación. Existen dos clases de personas: Una es la que obra (hace cosas) para ser salva, la otra es la que obra (hace) porque ya es salva. Ambas creen en Dios, pero solo una, le cree "a" Dios. La herencia de Dios, solo es acreditada a quienes creen Su verdad y se disponen a recibirla"...."el regalo de Dios es vida eterna en Cristo señor nuestro"(Romanos 6:23). ¡Usted puede ser un heredero! "Y fue hecho heredero de la justicia que viene (se obtiene) por la fe" (Hebreos 11:7) La salvación es la herencia de Dios, y la obtenemos al creer y recibir a Jesús. Un ejemplo de oración: "Dios, admito ser pecador, me arrepiento de todos mis pecados, nada puedo hacer para heredar el cielo, por eso necesito un salvador. Creo que Su sangre, me limpia de todo pecado y me declara justo (inocente, sin culpa) ante ti. Jesús, te recibo como mi salvador. Quiero de ahora en adelante, vivir la vida tomado de tu mano. Amén. Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana!. Emilio Camucce. Varela 447- (ex-Rivadavia) - Campana - Tel. 427296 - luisgurodas@yahoo.com.ar





La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "Usted puede ser un heredero"

Por Emilio Camucce

