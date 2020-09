"…Lo que puedo decir a modo de prólogo es que yo responderé a aquello que he vivido porque yo al evangelio de Juan lo he vivido en primera persona…" (G.B.)

"El pecado del mundo es haber roto el pacto con Dios. El pecado del mundo lo ha provocado Israel, el pueblo elegido de Dios. Cuando desobedecieron a Moisés y ha tomado las tablas de la ley y tirado sobre la cabeza. Luego Dios lo ha perdonado y los ha hecho vagar en el desierto por 40 años y le han dado otra posibilidad. Con el tiempo han continuamente desobedecido. No han puesto nunca la voluntad del Padre Adonay. Pero el Padre Adonay en su infinita misericordia le ha dado siempre la posibilidad porque en Israel no había solo corruptos, vendidos, mafiosos, criminales... había también gente que adoraba a Dios. Entonces es la penúltima posibilidad que Dios da al pueblo de Israel, al pueblo elegido, por lo tanto a la humanidad. Porque si el pueblo elegido no hace la voluntad de Dios es toda la humanidad que falla.

El Padre envía a su Hijo para sancionar el segundo pacto ya que habían violado descendiendo del monte Sinaí el primero. No fue respetado el pacto entre Dios y el hombre., entre Dios y el pueblo elegido. Por lo que luego de tantas vicisitudes, centenares de años de esclavitud, el pueblo es liberado… con Sansón es liberado y después de nuevo se corrompen y vuelven a estar esclavos. Luego con David que mata con la piedra liberan al pueblo de Israel, ya lo habían liberado antes con Moisés, lo habían liberado de nuevo de los egipcios, los filisteos, los macabeos… siempre Dios libera al pueblo de Israel. Cuando nace un profeta o los profetas, (Dios) le da poder a ellos y los liberan. Hasta que llega el imperio romano porque el pueblo de Israel desobedece de nuevo, se vuelve materialista, egoísta, violento.

Y Dios da poder al imperio romano para golpear al pueblo de Israel por otros centenares de años pero promete el arribo del Mesías. Cuando arriba el Mesías, Dios sanciona el segundo pacto. Una vez que "Yo me manifiesto directamente en carne y hueso", no envió a Moisés, no envió a Isaías, no envió Zacarías, no envió a Elías, no envió a nadie... "Voy directamente encarnándome en mi Hijo". Dios escribe el segundo pacto. Pero cuando este segundo pacto es violado, no por la traición de Judas, del arresto y la tortura... Cristo debía sufrir la tortura. Violan el pacto cuando gritan: "Crucifíquenlo" por la segunda vez. La traición no la comete en verdad Judas, lo hace el pueblo gritando "crucifíquenlo". En lugar de Barrabas dicen "crucifiquen a Jesucristo". Allí Dios entiende que el pueblo lo está traicionando por segunda vez. Entonces Cristo se sacrifica para salvar a los elegidos. Porque los elegidos estaban allí, los elegidos, los discípulos no merecen ser condenados por Dios y enviados a la muerte segunda. Entonces Cristo se sacrifica por los pocos que luego llevaran su palabra por el mundo. La crucifixión de Cristo y la resurrección marcan el inicio del tercer pacto. El segundo pacto finaliza. La misión de Cristo se cumple cuando el pueblo grita "crucifíquenlo" porque ya estaba torturado, le desgarraron la carne del cuerpo, la piel del cuerpo se la hicieron pedazos... Jesús debía morir por los golpes en cambio Él se mantenía vivo para dar el testimonio. Le hablo a Pilatos y le ha dicho que Él es la verdad. Le ha dicho que él hubiese podido pedirles a los ángeles que lo liberen. Y que era un sacrificio que quería hacer. La traición de Judas estaba escrita. Lo que no estaba escrito era "crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo!", "Que la sangre de este justo recaiga sobre nuestro pueblo, nuestros hijos". Eso no estaba escrito por Dios, eso era una elección del pueblo por libre albedrio. Como lo hicieron cuando dijeron a Moisés "vete al diablo, estos mandamientos no nos interesan" luego de haber abierto el mar rojo, luego de haber recibido los milagros. Entonces que sucede? Sucede que Cristo va a la cruz, resucita, salva lo salvable y elige a un nuevo pueblo. Con Israel ha terminado. Dios elige un pueblo que no es el aquel de Israel y hace reencarnar a todos los israelitas (todos nosotros digamos israelitas) en el pueblo latino. Entonces no es que Dios niega a Israel. Sencillamente transporta el alma, el espíritu, del pueblo elegido de Israel al pueblo Latino y los hace mezclarse.

Cuando Cristo dice: "Padre perdónalos no saben lo que hacen" está hablando de nosotros. Porque los que crucifican a Jesús no saben quién es, piensan que es un criminal común, no son conscientes de que es el Hijo de Dios. Mientras que quienes lo mandan a la muerte son conscientes de que es el Hijo de Dios. Es decir Israel, los sacerdotes del templo que representaban al pueblo eran perfectamente conscientes de que Jesús era el Hijo de Dios, porque lo dice Caifás: "Este hombre hace muchos milagros". Si "este hombre hace muchos milagros" es porque cree que es un profeta... "No es mejor sacrificarlo a Él antes que a toda la nación?". Obviamente que los fariseos y sacerdotes del templo temían que el imperio romano los aniquilase si elegían a Jesucristo rey de Israel.

En cambio si lo hubiesen elegido a Jesús rey de Israel en el sentido divino, Cristo hubiese usado todo su poder para hacer pedazos al imperio romano. Lo hubiese aniquilado por completo con los ángeles - extraterrestres. Y se hubiese instaurado sobre la Tierra el reino de Dios 2.000 años atrás. No tendríamos que esperar al 2.030 o al año 2.050. Desde hace ya 2.000 atrás, hoy estaríamos viajando por el universo y estaríamos en otra situación. Entonces como ha sido rechazado Cristo ha programado la instauración de su reino en la siguiente generación para preparar el nuevo pueblo de Dios. Para que se transforme en fiel a Dios y que crezca y se realice en los valores de la ciencia del espíritu se necesita una generación entera. Y una generación dura cerca de dos mil cien años. Y hoy estamos listos así como lo estuvo el pueblo de Israel en tiempos de Moisés, para esperar al Mesías, que nos libera de la esclavitud".

Continúa el próximo domingo.

