"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos"

125 ANIVERSARIO CREACIÓN PARROQUIA SANTA FLORENTINA - 27 de Septiembre de 2020 - Año II - Edición Nº 99 CELEBRACION DEL JUBILEO MATRIMONIAL El próximo sábado 03 de octubre, desde las 20:00 hs., se llevará a cabo la Celebración del Jubileo Matrimonial 2020. Es el momento en el cual los Matrimonios que durante este año están cumpliendo 25 y 50 años de casados, renovarán sus votos matrimoniales y lo harán delante de sus familias. Es un acontecimiento tradicional en nuestra ciudad, comenzado hace muchos años por el Padre Luis Ángel Fabris, que lo pensó como una ocasión de celebración para las familias, testimoniando la alegría de reconocer el don de la unidad que Dios les hace y que es un bien para todo el mundo. Dada la situación de pandemia, la Celebración de la Palabra con renovación de las Promesas Matrimoniales se realizará vía Zoom. Los matrimonios que se han anotado lo harán participando desde su hogar y el Padre Fernando Crevatin, junto al Padre Giovanni Guarino, lo harán desde la Parroquia Catedral Santa Florentina. La comunidad de Campana podrá también seguir la celebración en vivo a través de YouTube. Para ello se publicará el link de acceso a YouTube en el Facebook de la Parroquia Catedral y del Semanario de la Parroquia Catedral Santa Florentina a partir del miércoles 30 de septiembre. Para tomar contacto con la Comisión del Jubileo se puede llamar o enviar WhatsApp al: 15-575310 (Sergio Baigorri) 15-483841 (María Paula Fiore) o 15- 689165 (Natalia Leguizamón), o escribir al mail: mariapaulafiore@gmail.com

Sagrada Familia de Nazaret, protege nuestros hogares ¿QUÉ ES LA EUTANASIA? "Samaritanus bonus", la carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe aprobada por el papa Francisco, reafirma como "enseñanza definitiva" de la Iglesia que "la eutanasia es un crimen contra la vida humana", como lo es cualquier colaboración y reafirma el derecho a la objeción de conciencia. "Incurable nunca es sinónimo de incuidable": quienes se ven afectados por una enfermedad terminal tienen derecho a ser acogidos, cuidados, rodeados de afecto. El propósito de la carta es proporcionar indicaciones concretas para la acción. Cuando "la curación es imposible o improbable, el acompañamiento médico y de enfermería, psicológico y espiritual, es un deber ineludible, porque lo contrario constituiría un abandono inhumano del enfermo". "Curar si es posible, cuidar siempre". Estas palabras de Juan Pablo II explican que incurable nunca es sinónimo de "in-cuidable". La curación hasta el final, "estar con" el enfermo, acompañarlo escuchándolo, haciéndolo sentirse amado y querido, es lo que puede evitar la soledad, el miedo al sufrimiento y a la muerte, y el desánimo que conlleva: elementos que hoy se encuentran entre las principales causas de solicitud de eutanasia o de suicidio asistido. Todo el documento se centra en el sentido del dolor y el sufrimiento a la luz del Evangelio y el sacrificio de Jesús: "el dolor es existencialmente soportable sólo donde existe la esperanza ". Los cuidados paliativos no son suficientes "si no existe alguien que ´está´ junto al enfermo y le da testimonio de su valor único e irrepetible". "El valor inviolable de la vida es una verdad básica de la ley moral natural y un fundamento esencial del ordenamiento jurídico", afirma la Carta. Suprimir un enfermo que pide la eutanasia "no significa en absoluto reconocer su autonomía y apreciarla", sino al contrario, significa "desconocer el valor de su libertad, fuertemente condicionada por la enfermedad y el dolor, y el valor de su vida". La Pastoral de la Salud de Santa Florentina ofrece su apoyo a los enfermos y a las familias de los que sufren. Y oran por quienes los asisten en su dolor, los consuelan y los protegen con caridad.

"Cuidar si es posible, cuidar siempre" - San Juan Pablo II XIV MISIÓN JUVENIL DIOCESANA VIRTUAL Con el lema "¡No tengan miedo de creer, de esperar y de amar!", jóvenes de la diócesis de Zárate - Campana participarán los días 2, 3 y 4 de octubre en la XIV Misión Juvenil Diocesana. Año tras año, la misma se lleva a cabo en distintas parroquias de la diócesis y radica en la necesidad de convocar a todos los jóvenes a realizar un gesto misionero itinerante, con el fin de estimular la misionalidad, expresar y fortalecer la comunión entre los jóvenes con Cristo y con la Iglesia. A raíz de la situación y el contexto de pandemia que atravesamos, nuestro Obispo Pedro nos convoca a participar de la Misión Juvenil Diocesana, esta vez de manera online, siendo la transmisión principal por la plataforma YouTube, en el canal Pastoral Juvenil ZC. Continuando con el camino que se viene realizando, el Equipo Diocesano de Pastoral de Juventud prepara este gesto misionero virtual. Este año, estará enmarcado en las virtudes teologales (fe, esperanza y caridad) y contará con diversas actividades; en las que se destacan las entrevistas a la Hermana Guadalupe Rodrigo y a la influencer Paola Pablo, la presentación de Lumen Sky y el testimonio del Dr. Matías Najún. No faltará la celebración de la Santa Misa, momentos de oración, juegos y propuestas musicales, entre otras actividades. Con alegría, se espera la concurrencia de los jóvenes a la próxima MJD; encomendando a ellos y a este gesto misionero, a Nuestra Señora de Luján. Para más información y novedades pueden visitar nuestras redes sociales @pastoraljuvenilzc.

No tengan miedo de creer, de esperar y de amar LA SANTO SE MUEVE A principios del mes de Julio, surgió desde el Colegio Santo Tomás de Aquino la idea de dar una mano a quienes más lo necesitan en este momento tan difícil provocado por la pandemia. En la convocatoria se invitó a un trabajo mancomunado entre las familias y toda la comunidad en general: preparar comida, cocinarla en familia, acercarla al Colegio llevarla a los barrios de Campana que están en la jurisdicción de las parroquias Catedral y San Vicente de Paul de Ariel del Plata y entregarlas a través de las correspondientes Cáritas. Tal como estaba previsto, este fin de semana finalizó una etapa del emprendimiento "La Santo se mueve" donde con la colaboración espontánea de las familias se estuvieron entregando semanalmente alrededor de 500 viandas a familias carenciadas. También se entregó ropas a los roperos de esos barrios. ¡Gracias por tanta generosidad! ¡Muchas gracias por tan hermoso gesto de solidaridad comunitaria! ¡Que Dios los bendiga!

La Santo se mueve PASTORAL DE LA COMUNICACIÓN CATEDRAL SANTA FLORENTINA Envíen sus ideas o comentarios a los correos electrónicos: - 125jubileosantaflorentina@gmail.com - semanariocatedral@gmail.com

Semblanzas entre hermanos:

Celebración del Jubileo Matrimonial / XIV Misión Juvenil Diocesana Virtual

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar