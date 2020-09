Tras los arribos de Pollacchi y Lando, solo avanzará con gestiones por un "volante mixto". Igualmente, el libro de pases se mantendrá abierto hasta la semana previa al inicio de la competencia. El plantel de Villa Dálmine completó ayer una nueva semana de entrenamientos en el predio de Héctor Fillopski. De esta manera, los jugadores ya suman 21 jornadas de trabajo desde la habilitación de las prácticas presenciales en el campo de juego, luego del parate por la pandemia de coronavirus. Claro está: este sábado, dadas las malas condiciones climáticas, no pudieron entrenar de acuerdo a la planificación previa y debieron dividirse en grupos reducidos para aprovechar espacios del predio y también del estadio. En esta semana, las cargas de trabajo se dividieron en partes iguales entre lo físico y lo técnico-táctico. Los ejercicios que plantearon los preparadores físicos Mario Arévalo y José "Pepi" Soto fueron "muy variados": además de lo aeróbico, en fuerza se trabajó tanto en el tren superior como en el inferior, al tiempo que se combinaron diferentes ejercicios con pelota como pase-recepción y rondos para apuntalar la tenencia. En tanto, la parte táctica estuvo bajo la órbita de Felipe De la Riva y su ayudante Francisco López, quienes desarrollaron junto a los jugadores diferentes trabajos tácticos, tanto de ataque como de defensa, de acuerdo a los sistemas y variantes que pretende implementar el entrenador una vez que se reanude la competencia (su idea inicial es jugar con tres marcadores centrales, dos laterales-volantes y un doble 5). En este sentido, el DT uruguayo sabe que ya tiene prácticamente completo el "plantel de transición" que Villa Dálmine utilizará hasta que se ponga en marcha la temporada 2021. Con los arribos del marcador central Maximiliano Pollacchi y el lateral derecho Facundo Lando, el entrenador solo aguardaría por un "volante mixto" para terminar de reforzar el mediocampo. Más allá de esto, el Violeta tendrá igualmente la posibilidad de incorporar jugadores hasta una semana antes del reinicio de la competencia, luego que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dispusiera prorrogar el cierre del libro de pases (cuya fecha límite inicial era el 28 de septiembre). Así, ante alguna "oportunidad" de esas que surgen en cada mercado de pases, no habría que descartar que en Mitre y Puccini decidan ampliar este plantel de transición que, hasta el momento, está compuesto por: -Arqueros: Juan Marcelo Ojeda, Lucas Bruera, Francisco Salerno y Diego Pérez Díaz. -Defensores: Santiago Moyano, Facundo Lando, Maximiliano Pollacchi, Maximiliano García, Juan Alvacete, Facundo Rizzi, Leonel Montani y Francisco Lavielle. -Mediocampistas: Federico Recalde, Saúl Nelle, Franco Marchetti, Gino Olguín, Tomás Garro y Juan Ignacio Varela. -Delanteros: Catriel Sánchez, Sergio Sosa, Enzo Fernández, Valentín Umeres y Lucas Cajes.



EL DEFENSOR MAXIMILIANO POLLACCHI FUE EL ÚLTIMO EN INCORPORARSE A LOS ENTRENAMIENTOS. TODAVÍA NO LO HIZO FACUNDO LANDO. Quilmes reportó seis positivos Esta semana, Quilmes debió suspender sus entrenamientos luego que se conociera que un jugador y un integrante del cuerpo técnico se habían contagiado coronavirus. Posteriormente, el resto del plantel se sometió a análisis y el resultado fue que otros cuatro futbolistas también dieron positivo. Ante esta situación, el entrenador Facundo Sava debió reorganizar su cronograma, no trabajó en el campo ni viernes ni sábado y recién retomaría las prácticas presenciales el lunes. En tanto, en medio del fuerte incremento de casos que se está registrando en Córdoba, Instituto confirmó tres positivos en las últimas horas. Dos de ellos corresponderían a futbolistas y el restante, a un auxiliar del plantel que conduce "Teté" Quiroz.

Primera Nacional:

Villa Dálmine quedó muy cerca de cerrar su plantel de "transición"

