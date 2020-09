Superó 3-0 a Sportivo San Lorenzo en el debut de Gustavo Morinigo y con participación del campanense Adrián Martínez. En tanto, el Colo Colo de Nico Blandi finalmente no jugó. Hoy tendrán actividad Nazareno Solís, en Grecia y Diego Dorregaray, en Ecuador. Por la 21ª y anteúltima fecha del Torneo Apertura de Paraguay, Libertad le ganó 3-0 a Sportivo San Lorenzo y volvió al triunfo después de tres encuentros, luego de las derrotas ante Boca Juniors y Caracas por Copa Libertadores y el empate en blanco frente a Cerro Porteño. El encuentro marcó el estreno de Gustavo Morinigo como entrenador Gumarelo después de la renuncia de Ramón Díaz. Y, además, contó con la participación del delantero campanense Adrián Martínez, quien ingresó a los 16 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Julio Enciso, autor del primer gol del cotejo (los otros dos los marcaron Oscar "Tacuara" Cardozo y Blas Cáceres). El triunfo no le alcanzó a Libertad para mantenerse con chances de llegar a la primera posición, dado que Cerro Porteño venció 3-1 a River Plate y suma 49 puntos, seis más que el Gumarelo, que se mantiene 3º con 43 por detrás de Olimpia (44). Igualmente, con este éxito, Libertad cambió el semblante de cara a un compromiso fundamental para sus aspiraciones de avanzar a los Octavos de Final de la Copa Libertadores: el martes por la noche enfrentará a Boca Juniors por la anteúltima fecha del Grupo H. COLO COLO NO JUGÓ Finalmente, el Colo Colo de Nicolás Blandi no jugó ayer frente a Antofagasta por el campeonato chileno. Es que, en la madrugada previa al encuentro pautado para las 11 de la mañana, se detectó un positivo en la delegación del Cacique al regresar de Brasil y al no poder confirmar la "trazabilidad" de ese caso entre los integrantes del plantel, la Asociación Nacional del Fútbol Profesional decidió suspender el cotejo. BALLINI Y DORREGARAY En Colombia, este domingo se jugará el clásico de Bogotá entre Independiente Santa y Millonarios por la 10ª fecha del campeonato. En el León no estará presenta el campanense Matías Ballini, quien arrastra una sobrecarga muscular y no fue convocado por el DT Harold Rivera. En tanto, en Ecuador, el Deportivo Cuenca de Diego Dorregaray tendrá un duelo clave frente al Emelec por la 14ª fecha de la Serie A. El equipo del atacante campanense todavía no pudo ganar desde que se reanudó el certamen (cuatro empates y cinco derrotas) y así se hundió en el último lugar de la tabla de posiciones. EN GRECIA Este fin de semana se está disputando la tercera fecha de la Súper Liga de Grecia. Ayer, el Panetolikos, que en los últimos días incorporó al campanense Joaquín Arzura, cayó 2-0 ante el poderoso Olympiakos sin la presencia del exjugador de Tigre y River, entre otros. En cambio, Nazareno Solís sí figura entre los convocados del OFI Creta, que hoy recibirá a Atromitos en busca de un nuevo triunfo luego del 2-1 sobre PAS Lamis del pasado fin de semana.

CARDOZO MARCÓ EL SEGUNDO TANTO DE LIBERTAD.



Campanenses de Primera:

Con nuevo DT, Libertad volvió al triunfo antes de visitar a Boca Juniors

