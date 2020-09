SOLO UNO

Si no es el Covid-19, es el agua: el regreso de los partidos amistosos se vio afectado ayer por las malas condiciones climáticas y solo se disputó uno de los cinco ensayos programados. Fue en Rosario, donde Newells igualó 1-1 con Unión (SF) tras dos tiempos de 30 minutos. Ezequiel Cañete abrió la cuenta para el Tatengue, mientras Ignacio Scocco, de penal, niveló el marcador para la Lepra.

DE LANÚS A PARMA

El marcador central Lautaro Valenti (21 años) dejó Lanús y se convirtió en nuevo refuerzo del Parma de Italia. La operación se dio a préstamo hasta el 31 de junio de 2021 y luego de esa fecha se procederá a la venta del 75% del pase del jugador. Así, el Granate se quedará con el 25% restante.

PREPARAN LA VUELTA

Los equipos que participan de la Primera A del Torneo Femenino que organiza AFA comenzaron a realizar los testeos correspondientes a sus jugadoras con el objetivo de reiniciar los entrenamientos presenciales a partir de mañana lunes.

MESSI VUELVE AL RUEDO

En el cierre de la 3ª fecha de La Liga, Barcelona hará su presentación en el campeonato cuando reciba a Villarreal (16.00, ESPN). Será el primer partido oficial de Lionel Messi después de su truncado intento de salir del elenco catalán. Además jugarán: Osasuna vs Levante, Eibar vs Athletic Bilbao, Atlético Madrid vs Granada, Cadiz vs Sevilla y Valladolid vs Celta de Vigo. La jornada comenzó ayer con cuatro juegos: Betis 2-3 Real Madrid, Alavés 0-0 Getafe, Valencia 1-1 Huesca y Elche 0-3 Real Sociedad.

GRITOS DE LAUTARO Y PAPU

En su primera presentación de la temporada, Inter le ganó ayer 4-3 a Fiorentina por la segunda fecha de la Serie A de Italia. El primer tanto del conjunto de Milan lo anotó Lautaro Martínez. Además, Atalanta venció 4-2 a Torino con un grito de Alejandro "Papu" Gómez. La jornada sabatina se completó con Cagliari 0-2 Lazio y Sampdoria 2-3 Benevento. Hoy juegan: Spezia vs Sassuolo, Hellas Verona vs Udinese, Crotone vs Milan, Napoli vs Genoa y Roma vs Juventus. Mañana: Bologna vs Parma.

¿OTRA "LOCA" FUNCIÓN?

Por la 3ª fecha de la Premier League, Leeds United enfrentará en el clásico de Yorkshire a Sheffield United (8.00, ESPN). El equipo dirigido por Marcelo Bielsa perdió 4-3 en el debut ante Liverpool, pero se recuperó luego con triunfo 4-3 ante Fullham. Hoy, además, jugarán: Tottenham vs Newcastle, Manchester City vs Leicester y West Ham vs Wolverhampton. Y mañana lo harán: Fullham vs Aston Villa y Liverpool vs Arsenal. La programación de esta jornada arrancó ayer con cuatro partidos: Brighton 2-3 Manchester United, Crystal Palace 1-2 Everton, West Bromwich 3-3 Chelsea y Burnley 0-1 Southampton.

FRANCIA: NUEVO LÍDER

En la Ligue 1, Rennes quedó como único líder al vencer 3-0 como visitante a Saint Etienne, mientras que Olympique Marsella (con Darío Benedetto como titular) igualó 1-1 como local ante Metz. Hoy, por esta quinta fecha, PSG visita a Reims (16.00, DirecTV).

ALEMANIA: GOL ARGENTINO

Por la quinta fecha de la Bundesliga, Mateo Klimowicz (ex Instituto) marcó un gol en la victoria 4-1 del Stuttgart sobre Mainz, mientras que Bayern Leverkusen (Alario y Palacios fueron suplentes) empató 1-1 con Leipzig. Hoy, Bayern Munich visita a Hoffenheim después de haber iniciado el torneo con un aplastante 8-0 sobre Schalke y tras coronarse el pasado jueves campeón de la Supercopa de Europa.