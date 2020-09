La Auténtica Defensa. Edición del martes, 29/sep/2020 Cortaron la Ruta 6 pidiendo terrenos







Fue ayer en horas del mediodía, a la altura de San Cayetano. Para desalentar las tomas, la municipalidad envió una pala retroexcavadora al lugar que comenzó a realizar movimiento de suelos. También hubo actividad en la ex La Facera. Ayer tuvo lugar un nuevo episodio vinculado al intento de toma de terrenos en San Cayetano que fue solucionado en forma pacífica en el sábado pasado. Por la mañana, bajo custodia policial, una pala retroexcavadora comenzó a realizar movimientos de suelo, de manera de desalentar nuevas tomas, lo que originó una la reacción de los vecinos, quienes cortaron la Ruta 6. La justicia tomó cartas en el asunto, y una vez más intervino la policía logrando disuadir a los manifestantes quienes se retiraron de la Ruta sin necesidad de reprimir, en horas del mediodía. Algunos de ellos manifestaron que querían parlamentar con autoridades municipales, dado que necesitaban acceder a las tierras, y que incluso estaban a dispuestos a pagar en cuotas por ellas. Los terrenos en cuestión, son más de 2 hectáreas inundables y sin mejoras, detrás del CIC del barrio San Cayetano. Sobre el intento de toma del sábado, versiones indican que se trataba en su mayoría de vecinos del barrio 21 de Septiembre, que queda al lado del barrio San Cayetano, y se investiga si se trata de una toma organizada: se trata de identificar a un activista apodado "Nico", quien los habría alentado a ocupar las tierras mencionadas. Otra pala retroexcavadora también trabajaba ayer por la mañana removiendo suelos en los terrenos de la ex La Facera, entre el barrio Lubo y La Josefa. Como se recordará, semanas atrás, otro grupo de vecinos también habían comenzado a subdividir terrenos en el lugar en cuyos fondos, sobre la barranca, crece un asentamiento precario.

También hubo movimiento de suelos en la ex La Facera, entre el Lubo y La Josefa.





Pala retroexcavadora trabajaban ayer en los terrenos de San Cayetano.





Vecinos del asentamiento que se encuentra en el fondo de la ex La Facera, ayer reparaban el tendido eléctrico precario que llega hasta la barranca.

#Ahora cortan la calle de que ingresaba al Campo Facera desde barrio La Josefa, Zaballo y Tristán Gonzalez, Defensa Civil cortó los tendidos eléctricos clandestinos y dos retroexcavadoras realizan pozos y montículos para evitar más usurpación de terrenos. Policía presente pic.twitter.com/GfQnsuQKlH — Daniel Trila (@dantrila) September 28, 2020 #Dato VIDEO un grupo menor de gente insistió hoy al mediodía con la toma de terrenos detrás del CIC de barrio San Cayetano, nuevamente personal policial estuvo presente a cargo del Comisario Inspector Juan Gabriel Gómez persuadido a que se retiraran, por la tarde todo despejado. pic.twitter.com/XneVG6wv5V — Daniel Trila (@dantrila) September 27, 2020 RELACIONADO #Dato levantaron el corte de Ruta 6 bajo la pasarela de barrio San Cayetano, reclamaban por los desalojos en el intento de toma de terrenos detrás del CIC de calle Crossio y Zárate. Según manifestaron, sabiendo que la quema de cubiertas arruina la ruta, hicieron un cordón humano. pic.twitter.com/lXXEPn2w95 — Daniel Trila (@dantrila) September 28, 2020 #Dato VIDEO y testimonio de vecinos. Las retroexcavadoras siguieron trabajando hoy en el lateral de la calle Zaballo, entre el barrio La Josefa y el campo Facera, donde en reiteradas ocasiones se procedió para evitar las tomas de terrenos. pic.twitter.com/d3if5ncSVq — Daniel Trila (@dantrila) September 29, 2020

