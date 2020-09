La Auténtica Defensa. Edición del martes, 29/sep/2020 Inauguraron en Capilla del Señor un nuevo proceso de gestión de basura







Se estima que permitirá reducir los residuos sólidos urbanos hasta un 30% en peso y un 75% en volumen. El producto generado se puede utilizar para la fabricación de caminos o ladrillos. Se trata de una prueba piloto por dos años, y podría replicarse en toda la provincia. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó este lunes junto al intendente de Exaltación de la Cruz, Diego Nanni, de la presentación de nueva tecnología de industria nacional, que se encuentra en proceso de prueba, y que promete reducir los residuos sólidos urbanos hasta un 30% en peso y un 75% en volumen, para su posterior reciclado. Forma parte del programa de Gestión de Residuos Domiciliarios de Exaltación de la Cruz, que tiene como objetivo su reducción y reutilización. "Hoy presentamos un proceso novedoso, todavía en fase experimental, que cuando esté listo esperamos poder reproducir en toda la Provincia. Fue creado y fabricado puramente en Argentina y quiero felicitar a los empresarios que han decidido hacer de la basura algo útil y productivo", indicó el Gobernador. La maquinaria desarrollada por la empresa Zewan, radicada en el Parque Industrial de Pilar, permite procesar de 90 a 100 toneladas diarias de residuos. En ese sentido, el Intendente Nanni indicó que los basurales a cielo abierto son una problemática histórica su distrito: "Por eso iniciamos estos ensayos que permiten transformarlos en masilla que puede ser utilizada en rellenos de caminos o ladrillos para la construcción", detalló. El convenio con Exaltación de la Cruz es por dos años, y sin costo para el municipio en cuanto a la maquinaria propiamente dicha o erogaciones asociadas a roturas o eventuales reparaciones. ÚNICA EN SU TIPO La máquina desarrollada por la empresa Zewan, que se encuentra radicada en Pilar, llevó 13 años de desarrollo y no utiliza ningún tipo de combustibles o químicos en su proceso, ni genera gases de efecto invernadero. La basura ingresa a la línea donde imanes separan los metales y luego se tritura. Por presión y fricción, se la calienta a unos 150 grados, matando bacterias y esporas, y arroja como resultado una masa fibrosa, sin olor e inerte, que además redujo su volumen inicial en un 75%. Al respecto, Juan José Tomasello, presidente de Zewan y desarrollador del sistema, comentó: "Si se decide enterrar la basura ya procesada, estamos hablando de que un lugar que estaba pensado para recibir basura por 5 años, extenderá su vida útil a 25. Pero el objetivo es no generar más residuos, ya que todo lo producido puede terminar en bloques de hormigón, bases para pavimento… e incluso es un gran aislante térmico". Tomasello también indicó que no existe ningún proceso similar en el mundo y ya fue patentada también en EE.UU. En cuanto a la mano de obra utilizada, explicó que la máquina se opera con 6 ó 7 personas. Pero si se le añade el módulo de fabricación de ladrillos, más el de separación para recuperación de plásticos, vidrios y otros, ese número puede crecer a 20 y hasta 30 operarios. En ese último sentido, aclaró que no es necesaria la separación en origen pero sí conveniente para añadir mayor eficiencia al proceso.

"Hoy presentamos un proceso novedoso, todavía en fase experimental, que cuando esté listo esperamos poder reproducir en toda la Provincia", señaló Kicillof.





La tecnología fue desarrollada por una empresa radicada en Pilar. Se opera con 6 ó 7 personas y ese número puede crecer a 30 si se añade el módulo de recuperación de plásticos, vidrios y otros.



Inauguraron en Capilla del Señor un nuevo proceso de gestión de basura

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar