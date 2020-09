La Auténtica Defensa. Edición del martes, 29/sep/2020 Exitosa primera semana de inscripción para el programa "Terminá la secundaria"







El Municipio, que comenzó a inscribir a vecinos que deseen terminar sus estudios, recordó que continúa abierta la posibilidad de anotarse La Secretaría de Desarrollo Social, Educación y Cultura del Municipio comenzó a inscribir a los vecinos que desean finalizar sus estudios al programa gratuito "Terminá la secundaria". En la primera semana de inscripción, ya se anotaron 82 personas que cursarán a su ritmo y desde sus domicilios tanto el secundario completo como también las materias que adeudan para obtener el título de bachiller. Asimismo, se recibieron más de 500 consultas de interesados en ser parte de esta iniciativa que llegó a la ciudad gracias a intensas gestiones del intendente Sebastián Abella con la Ciudad de Buenos Aires a fin de garantizar igualdad de oportunidades. La modalidad de cursada será totalmente online y las consultas serán con docentes y tutores a través de una plataforma. No obstante, lo único que se realizará presencial, serán los exámenes. Como parte de este programa, el Municipio instalará computadoras en el Centro Educativo Municipal (Castelli 562) para los vecinos que no tengan acceso a un dispositivo o Internet. Aquellas personas mayores de 18 que deseen participar del programa, indistintamente si lo empezaron a cursar o no en otro momento, podrán inscribirse vía mail a través de terminálasecundaria@campana.gov.ar o bien llamando al 15672530.

Elisa Abella y su equipo destacaron la importancia de la propuesta para los vecinos que no terminaron sus estudios.



Exitosa primera semana de inscripción para el programa "Terminá la secundaria"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar