La Auténtica Defensa. Edición del martes, 29/sep/2020 Campanenses de Primera:

Copa Libertadores; Boca recibe esta noche al Libertad de Adrián Martínez







Jugarán desde las 21.30 horas en La Bombonera. Al Xeneize le alcanza un empate para clasificar. El campanense sería titular en el conjunto paraguayo. En cambio, Nicolás Blandi no fue convocado en Colo Colo para el duelo de hoy ante Peñarol. Este martes está comenzando una nueva fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020. Y uno de los partidos más atractivos de la jornada se disputará esta noche en La Bombonera y tendrá presencia campanense: desde las 21.30 horas, Boca Juniors recibirá a Libertad de Paraguay, equipo del delantero Adrián Martínez. El encuentro, correspondiente a la quinta fecha del Grupo H, puede ser decisivo para las aspiraciones de ambos. El Xeneize (que suma 10 puntos) sabe que un empate le alcanza para asegurar su boleto a los Octavos de Final; mientras el Gumarelo (6 unidades) tiene claro que una nueva derrota podría generar su eliminación (perdió ante Boca y Caracas en las semanas previas; resultados que generaron la renuncia de Ramón Díaz). Tras la salida del riojano, el conjunto paraguayo contrató a Gustavo Morinigo, que debutó con triunfo 3-0 sobre Sportivo San Lorenzo el pasado sábado, por la anteúltima fecha del campeonato local. Con este cambio de aire arribará hoy a La Bombonera, donde Adrián Martínez estaría desde el arranque, según trascendió ayer. El otro encuentro del Grupo H se disputará mañana, cuando Caracas (7 puntos) reciba en Venezuela a Independiente Medellín (0), que ya no tiene posibilidades de avanzar a los Octavos de Final. BLANDI NO FUE CITADO Esta noche, desde las 19.15 horas, Colo Colo visitará a Peñarol de Montevideo por la quinta fecha del Grupo C de la Copa Libertadores 2020. En la previa, lo más destacado del conjunto chileno es la ausencia de Nicolás Blandi, quien no fue convocado por el DT Gualberto Jara. El delantero campanense llegó al Cacique como refuerzo estelar a principios de año, pero tras el parate por la pandemia de coronavirus, Nico no ha encontrado rendimiento en un Colo Colo que tampoco lo ha logrado. Así, se tornó en blanco de críticas. Ayer, entre rumores de una próxima salida del equipo chileno y también de supuestos encontronazos con algunos de sus compañeros y el entrenador, Blandi dejó en claro sus intenciones a través de una historia de Instagram: junto a una foto en la que luce la camiseta de Colo Colo y detrás hay una réplica de la Copa Libertadores, escribió "Donde quiero estar; solo es cuestión de tiempo".

BOCA Y LIBERTAD VOLVERÁN A VERSE LAS CARAS. DOCE DÍAS ATRÁS, EL XENEIZE SE IMPUSO 2-0 EN PARAGUAY. Dorregaray vio la roja en Ecuador "Fonito" fue expulsado en una nueva derrota del Deportivo Cuenca, que cayó 2-0 ante Emelec. En Grecia, Nazareno Solís fue suplente en el empate de su equipo. El domingo no dejó buenas noticias para los futbolistas campanenses que actúan en el exterior. En Ecuador, Diego Dorregaray fue titular en Deportivo Cuenca, que cayó 2-0 como visitante frente a Emelec y se hundió todavía más en el fondo de la tabla de posiciones de la Serie A de la Liga Pro de Ecuador. Encima, "Fonito" vio la tarjeta roja a los 37 minutos del segundo tiempo. Con este resultado, la continuidad del uruguayo Tabaré Silva como DT del elenco cuencano es ya un milagro (acumula cuatro derrotas consecutivas y llegó a diez partidos sin ganar desde la reanudación). De hecho, podría haber novedades en las próximas horas, dado que se concretó el cambio de autoridades en el club y el argentino Guillermo Duró (quien dejó la dirección técnica de Deportivo Riestra) fue contratado para asumir como Director Deportivo y hoy estaría llegando a Ecuador. En tanto, en Colombia, el mediocampista Matías Ballini (arrastra una molestia muscular) no estuvo entre los convocados de Independiente Santa Fe, que igualó 1-1 con Millonarios en el clásico de Bogotá. Finalmente, en Grecia, Nazareno Solís no vio acción en OFI Creta, que igualó 2-2 frente a Atromitos. El equipo del campanense ganaba 2-1 con doblete del español Adrián Sardinero, pero en tiempo adicionado sufrió el empate de Dimitris Goutas y dejó escapar puntos que le habría permitido llegar a la cima de las posiciones. Ahora, OFI acumula una victoria y dos igualdades en tres presentaciones, por lo que se ubica en el cuarto puesto con 5 puntos, dos menos que el Aris Salónica (7). Como escoltas se encuentran Olympiakos y AEK Atenas con 6, aunque con un partido menos.

EL CAMPANENSE Y SU ENTRENADOR, TABARÉ SILVA, QUIEN PODRÍA DEJAR EL CARGO EN LAS PRÓXIMAS HORAS.



Campanenses de Primera:

Copa Libertadores; Boca recibe esta noche al Libertad de Adrián Martínez

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar