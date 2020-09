La Auténtica Defensa. Edición del martes, 29/sep/2020 Campanenses de Primera:

Dorregaray vio la roja en Ecuador







"Fonito" fue expulsado en una nueva derrota del Deportivo Cuenca, que cayó 2-0 ante Emelec. En Grecia, Nazareno Solís fue suplente en el empate de su equipo. El domingo no dejó buenas noticias para los futbolistas campanenses que actúan en el exterior. En Ecuador, Diego Dorregaray fue titular en Deportivo Cuenca, que cayó 2-0 como visitante frente a Emelec y se hundió todavía más en el fondo de la tabla de posiciones de la Serie A de la Liga Pro de Ecuador. Encima, "Fonito" vio la tarjeta roja a los 37 minutos del segundo tiempo. Con este resultado, la continuidad del uruguayo Tabaré Silva como DT del elenco cuencano es ya un milagro (acumula cuatro derrotas consecutivas y llegó a diez partidos sin ganar desde la reanudación). De hecho, podría haber novedades en las próximas horas, dado que se concretó el cambio de autoridades en el club y el argentino Guillermo Duró (quien dejó la dirección técnica de Deportivo Riestra) fue contratado para asumir como Director Deportivo y hoy estaría llegando a Ecuador. En tanto, en Colombia, el mediocampista Matías Ballini (arrastra una molestia muscular) no estuvo entre los convocados de Independiente Santa Fe, que igualó 1-1 con Millonarios en el clásico de Bogotá. Finalmente, en Grecia, Nazareno Solís no vio acción en OFI Creta, que igualó 2-2 frente a Atromitos. El equipo del campanense ganaba 2-1 con doblete del español Adrián Sardinero, pero en tiempo adicionado sufrió el empate de Dimitris Goutas y dejó escapar puntos que le habría permitido llegar a la cima de las posiciones. Ahora, OFI acumula una victoria y dos igualdades en tres presentaciones, por lo que se ubica en el cuarto puesto con 5 puntos, dos menos que el Aris Salónica (7). Como escoltas se encuentran Olympiakos y AEK Atenas con 6, aunque con un partido menos.

EL CAMPANENSE Y SU ENTRENADOR, TABARÉ SILVA, QUIEN PODRÍA DEJAR EL CARGO EN LAS PRÓXIMAS HORAS.



Campanenses de Primera:

Dorregaray vio la roja en Ecuador

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar